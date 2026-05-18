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Conmoción en Berisso: un operario murió al ser aplastado por un autoelevador en un corralón

Conmoción en Berisso: un operario murió al ser aplastado por un autoelevador en un corralón
18 de Mayo de 2026 | 13:23

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Un operario falleció este mediodía tras volcar el autoelevador con el que realizaba maniobras dentro de un corralón de materiales que funciona en 67 entre 129 y 130, en Berisso. Fuentes calificadas informaron que el vehículo aplastó a la víctima tras la pérdida de control.

A raíz del vuelco, el hombre quedó debajo del montacargas. Enseguida trabajadores del lugar que se alertaron del hecho acudieron a él de forma desesperada en el intento de brindar ayuda. En ese marco, lograron dar vuelta el zampi con otra máquina. 

Al mismo tiempo dieron aviso a los servicios de emergencia, por lo que se hicieron presentes bomberos, policías y un equipo médico.

Lamentablemente, los profesionales de la salud constataron que el hombre estaba sin vida producto del aplastamiento de su cuerpo, según información oficial.

En torno al lamentable suceso trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría 4º, personal del SAME, Bomberos Voluntarios de Berisso y Defensa Civil junto con su titular Roberto Scafatti. 

Por su parte, peritos oficiales realizaban tareas en el lugar a fin de establecer las circunstancias del trágico episodio.

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