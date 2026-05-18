Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión

La economía de 2026 y la prueba electoral de 2027

Daniel Artana
Daniel Artana

18 de Mayo de 2026 | 01:54
Edición impresa

Los datos de actividad e inflación que se conocieron del primer trimestre de 2026 fueron malos. A febrero, el PIB mensual corregido por estacionalidad se ubicaba 2.2% por debajo del nivel alcanzado a finales del año 2025. Los indicadores preliminares de marzo sugieren que habría una recuperación parcial, es decir, que sería insuficiente para llegar a los niveles del mes de diciembre.

La inflación mensual promedió 3,1% en los primeros tres meses del año, pero el registro de marzo fue incluso peor (3,4%). Esa aceleración de la inflación se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de los salarios formales (algo más de un punto acumulado a febrero) y sólo los ingresos de los trabajadores informales mejoraron en términos reales en ese bimestre.

La Confianza del Consumidor, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, se redujo en alrededor de 13% entre diciembre y abril, aunque todavía se ubica en un nivel intermedio de la serie histórica.

El dato positivo vino dado por el sector externo, con exportaciones que aumentaron 30% interanual en el primer cuarto del año, lo que permitió alcanzar un superávit de US$ 2.500 millones en ese período.

Las proyecciones de FIEL para el año 2026 fueron corregidas para tener en cuenta un impacto más prolongado de los altos precios internacionales del petróleo como consecuencia del todavía no resuelto conflicto en Medio Oriente y de las demoras que habrá para normalizar el flujo de insumos a través del estrecho de Ormuz, aún luego de que se alcance un acuerdo entre las partes en disputa.

Las exportaciones argentinas se encaminan a superar los US$ 100.000 millones como consecuencia del aumento en precio y cantidades de la energía y del mayor volumen exportado del complejo agrícola. Además, se espera un buen desempeño de las exportaciones industriales, al menos a la luz de lo observado en los primeros meses del año. Eso permitiría alcanzar un superávit comercial de alrededor de US$ 20.000 millones, que sería suficiente para que la cuenta corriente del balance de pagos esté equilibrada. Junto con un superávit en la cuenta capital, habría espacio suficiente para sobre cumplir la meta de compra de reservas de US$ 10.000 millones recientemente acordada con el FMI.

LE PUEDE INTERESAR

Vacantes en la Justicia: no puede ser un “toma y daca” que erosiona a las instituciones

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

El stress financiero se ha superado en los precios (tasas reales de interés) pero todavía no en volumen como consecuencia del aumento en la mora de los créditos que tarda algunos meses en normalizarse. Recién en el segundo semestre se sumarían ambos efectos positivos y ello ayudaría a mejorar algo la actividad.

El empleo difícilmente tenga una evolución muy favorable como consecuencia de los cambios sectoriales y de una mejora en la productividad laboral que es necesaria para aumentar la competitividad de las empresas en los sectores transables. Los ingresos de los asalariados podrían recuperarse algo, por paritarias que deberían acomodarse a la aceleración de la inflación observada en los últimos meses. De todos modos, proyectamos que el crecimiento del PIB sería del orden de 2% en 2026.

“La Confianza del Consumidor se redujo en alrededor de 13% entre diciembre y abril”

La inflación del mes de abril inicia un camino hacia la baja al haberse diluido los cambios en precios relativos y ayudada por un tipo de cambio estable. Esperamos que esa tendencia continúe durante el resto de 2026 y que la tasa de inflación mensual se reduzca a un promedio mensual de 1.9%, lo que permitiría que el año cierre prácticamente en los mismos niveles observados en 2025.

El nivel del tipo de cambio real ha caído recientemente, pero los salarios privados medidos en dólares ajustados por la inflación americana se encuentran todavía 25% por debajo de los alcanzados a finales de la Convertibilidad y 33% por debajo de los observados en los años 2016 y 2017.

El año 2027 puede verse afectado por la incertidumbre electoral. Ello va a depender de la probabilidad de éxito de un candidato populista. Si ésta es muy baja, no habrá una gran tensión; pero si no es así, es de esperar una nueva ronda de dolarización de portafolios. Más allá de que habría sido conveniente haber fortalecido la posición de reservas netas del BCRA, no hay espacio en los meses que restan de aquí a las elecciones para blindar la economía.

El gobierno ha comprado recientemente más dólares de los previstos, ha aprovechado un nicho local para colocar deuda en dólares y ha sobre-colocado deuda en pesos, lo que le permitió esterilizar una parte de la emisión realizada para comprar divisas. Sólo restaría concretar alguna emisión de bonos en el mercado internacional, pero ello se ha complicado por la suba del riesgo país que se ha observado recientemente.

En resumen, la enorme transformación que está viviendo la economía argentina, con un salto importante en las exportaciones, deberá transitar una nueva prueba electoral en 2027.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Milei insultó al periodista de TN Mercuriali y encendió las redes: "Mier... humana"

Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina

Anuncian un plan de obras de infraestructura y conectividad en La Plata

Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en La Plata

Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord

El "Pata" Pereyra, el elegido de Gimnasia: qué inclinó la balanza para ganarle la pulseada a Vaccari

Operativo Flamengo: Estudiantes rearma el once titular con cambio de esquema

Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195
Últimas noticias de Opinión

Vacantes en la Justicia: no puede ser un “toma y daca” que erosiona a las instituciones

El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista

Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta

La Región frente al trabajo infantil y la esclavitud laboral
Policiales
Melchor Romero: chocaron un camión y un auto en la avenida 520, pero ninguno tenía registro ni seguro
Investigan la aparición del cuerpo de un hombre entre los montículos de basura del Ceamse de Ensenada
Conmoción en Berisso: un operario murió al ser aplastado por un autoelevador en un corralón
Un incendio arrasó con un departamento en plena madrugada en Berisso
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
Espectáculos
Chiche Gelblung en terapia intensiva: qué le pasó y cómo sigue su salud
Calentando motores: Rodrigo Lussich pidió la renuncia de Luis Ventura a horas del Martín Fierro
Adrián Suar habló con Moria Casán, confesó sus romances y derribó un mito sobre su vida privada
Gran Hermano tras la salida de Danelik: qué está pasando con los números en la pantalla
Gran Hermano: cómo reaccionó Luana tras la salida de Danelik
Información General
Una insignia que antecedió a la bandera: hoy es el Día de la Escarapela
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina
Bolsitas de nicotina: dura advertencia de la OMS tras ser autorizadas en el país
Estudiantes argentinos competirán en EE UU con un cohete supersónico
Apuestas on line: lanzan recursos para su control
Deportes
Fin del conflicto: qué resolvió el TAS sobre la suspensión de Verón tras el "pasillo-gate" de Estudiantes
EL DIA en Brasil: así arriban los hinchas del Pincha a Río de Janeiro para jugar con Flamengo por Libertadores
"Estamos muy ilusionados", dijo el Cacique Medina en la previa del choque ante Flamengo
Del primer entrenador interino al último: la mano de Horacio Sancet en 1933 al gran desafío del Pata Pereyra
El presidente de Belgrano se la picanteó a River antes de la final: "Los mandamos a la B, ahora hay que hacer historia"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla