El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones

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Prevé liquidar más de 36 mil millones de dólares, gracias al alza de los precios internacionales y el mayor volumen exportable
El ingreso de divisas del sector agroindustrial en 2026 alcanzaría una cifra total de 36.111 millones de dólares, según reflejó un informe de proyecciones elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Este nuevo cálculo representa un incremento de 800 millones de dólares respecto a lo previsto en el mes de abril, gracias a una combinación de mayores volúmenes exportables y una tendencia al alza en los precios internacionales.
El ajuste al alza se fundamenta en el último informe mensual de la Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR), que elevó las previsiones de producción para las campañas de soja y maíz 2025/26.
Entre los factores más influyentes en el fenómeno se encuentra el de la producción de soja, de la que se proyectan 50 millones de toneladas , lo que significa 2 más que lo estimado el mes pasado. El incremento permitirá un aumento en la molienda de un millón de toneladas, traccionando mayores exportaciones de aceite y harina/pellets.
Además, la estimación del maíz subió a 68 Mt, incrementando el saldo exportable del grano en 500.000 toneladas.
Y a esto se le suma que casi todos los productos del complejo agroindustrial presentan precios levemente superiores a los vigentes hace treinta días, lo que refuerza el valor final de las exportaciones.
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A pesar de las proyecciones optimistas para el cierre del año, los datos de los primeros cuatro meses muestran un ritmo algo más lento que en 2025.
Entre enero y abril de 2026, el sector liquidó aproximadamente US$8.516 millones, cifra que se ubica por debajo de los US$9.000 millones registrados en el mismo período del año anterior.
Según los especialistas de la BCR, esta baja interanual responde a dos factores: un efecto de “adelantamiento” de ventas ocurrido a finales del año pasado debido a la eliminación temporal de retenciones, y un avance lento en la cosecha y comercialización durante el mes de abril.
Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en los primeros días de mayo. El buen avance en la recolección de soja y la mejora en los precios ofrecidos han acelerado las ventas por parte de los productores.
De esta manera, el reporte señaló que “el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC (Mercado Libre de Cambios) ya ha comenzado a sentirse, y se prevé que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año”.
Con estos números, se estima que el ingreso total de divisas para 2026 será prácticamente idéntico al de 2025, contemplando tanto las operaciones en el MLC como las realizadas vía el mercado de Contado con Liquidación.
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