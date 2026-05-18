Otra derrota para Quilmes y está en puestos de descenso

El Quilmes Atlético Club perdió por 1 a 0 ante Tristán Suárez este domingo 17 de mayo de 2026 por la noche en el Estadio Centenario tras un gol tempranero de Kevin Colli que ubicó al equipo local al borde del descenso directo en la Primera Nacional. El conjunto de la ciudad sumó su sexto partido consecutivo sin victorias en el torneo de ascenso y profundizó su crisis institucional. Los hinchas locales expresaron un clima de extrema tensión y bronca en las tribunas por la paupérrima producción futbolística del equipo sobre el campo de juego.

El elenco visitante llegó al partido en medio de una semana muy compleja por las dudas sobre la continuidad de su director técnico Pancho Martínez. La delegación de Tristán Suárez arrastraba una pesada tensión interna debido a las recientes derrotas consecutivas frente a Atlanta y Midland. Los jugadores de la institución de Ezeiza mantenían además un público descontento con las decisiones de la comisión directiva. Sin embargo, Tristán Suárez disipó todas las dudas sobre el césped con una gran muestra de carácter en territorio quilmeño. El triunfo colocó al elenco visitante como único escolta del campeonato, a tan solo tres unidades de distancia del puntero Gimnasia de Jujuy.

La jugada del único gol del partido aconteció cuando el cronómetro marcaba el minuto siete del primer tiempo. El carrilero Nicolás Fernández trepó por el andarivel izquierdo y lanzó un centro preciso hacia el corazón del área penal. El atacante Kevin Colli anticipó la marca del defensor central Ian Rasso con un rápido movimiento físico. El goleador definió con precisión ante la salida del arquero Joaquín Canadell y decretó el silencio absoluto en el estadio.

Tristán Suárez manejó los tiempos del encuentro con mucha tranquilidad tras la obtención de la ventaja parcial. El director técnico cedió la responsabilidad de la iniciativa al equipo de Quilmes para explotar los espacios de contragolpe. El Cervecero exhibió las mismas falencias colectivas de las fechas anteriores y careció de ideas creativas para generar situaciones de peligro en el arco rival. El club sureño sumó así su sexta presentación en fila sin poder rescatar un triunfo ante su público. Esta racha negativa posicionó a Quilmes a un paso de los puestos de pérdida de categoría. El club local iguala la línea de Güemes de Santiago del Estero, institución que hoy ocupa el escalón de descenso directo únicamente por la diferencia de goles.