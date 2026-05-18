Al Mate le anularon un golazo y los palos le negaron el triunfo

El primer equipo de Argentino de Quilmes empató este domingo 17 de mayo de 2026 sin goles frente a Comunicaciones en el estadio de Agronomía tras un planteo ofensivo que mereció la victoria. El conjunto dirigido por Adrián Czornomaz sumó una unidad valiosa para mejorar su imagen tras la última caída contra Sportivo Dock Sud. Los futbolistas quilmeños controlaron el trámite del cotejo, pero la mala fortuna y las polémicas arbitrales impidieron el triunfo del visitante.

Durante el primer tiempo, el equipo de la Barranca impuso las condiciones del juego y manejó el balón con criterio. El delantero Joel Martínez protagonizó la situación más peligrosa de esta etapa con un potente cabezazo que impactó directamente en el travesaño del arco local. El dominio de la visita continuó en el complemento con dos ocasiones inmejorables que pudieron romper la paridad en el marcador. En la primera de ellas, el defensor Filosa conectó un cabezazo de pique al suelo en el área chica y el arquero de Comunicaciones contuvo el balón sobre la línea de manera milagrosa. Minutos después, Miguel Ceccotti ejecutó un remate que se estrelló en el travesaño y en el palo en la misma jugada, un infortunio que desató los lamentos de la parcialidad quilmeña presente en las plateas de Agronomía. El juez de línea anuló un gol legítimo del Mate por una supuesta posición adelantada tras una destacada definición de volea de los atacantes visitantes.

El aspecto defensivo de Argentino de Quilmes mostró una notable solidez a lo largo de los noventa minutos. El fondo contuvo los avances de Comunicaciones y evitó el peligro cerca de la valla que custodia Nahuel Yzaurralde. El equipo de Agronomía solo inquietó en el primer tiempo con un remate de media distancia que exigió una gran estirada del arquero de la Barranca y, en esa misma jugada, con un tiro de esquina que casi se convierte en gol olímpico, resuelto por Yzaurralde con los puños. El trabajo defensivo del Criollo rozó la perfección en el segundo tiempo y bloqueó cualquier aproximación del adversario. Aunque el empate mantiene al club en la zona de descenso, la actitud colectiva alimenta el optimismo de los socios de cara a las próximas dos jornadas consecutivas que el Mate disputará en condición de local.