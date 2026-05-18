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Gremiales: La lista Azul y Blanca barrió en las elecciones de SUTEBA Berazategui

Gremiales: La lista Azul y Blanca barrió en las elecciones de SUTEBA Berazategui
18 de Mayo de 2026 | 08:47

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La lista Azul y Blanca, encabezada por Miriam Marinozzi, obtuvo el triunfo en las elecciones internas del sindicato docente SUTEBA en la seccional de Berazategui este domingo 17 de mayo de 2026 mediante el voto directo de los afiliados. La victoria de la agrupación oficialista ratificó la continuidad de la actual conducción en el distrito. El resultado de los comicios locales asegura la estabilidad de la representación gremial en el partido por un nuevo período.

El resultado de las urnas consolida un proyecto político y gremial que prioriza la defensa irrestricta de la escuela pública. La comisión electa mantendrá de manera firme el reclamo por salarios dignos para los trabajadores activos y los jubilados de la educación. Esta victoria representa un fuerte respaldo de las bases hacia la gestión de Marinozzi frente a los desafíos salariales actuales.

Los representantes de la lista ganadora difundieron un comunicado con un agradecimiento especial para toda la comunidad educativa luego de finalizar el escrutinio. El mensaje de los dirigentes sindicales incluyó de manera explícita a los equipos directivos, a los docentes de aula y al personal auxiliar de los establecimientos. Los referentes de la agrupación destacaron el compromiso democrático de los trabajadores que custodiaron el normal desarrollo de la votación en las escuelas de todo el municipio.

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