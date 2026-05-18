Zaffaroni llega a Quilmes con una charla en la AJB

Anuncian un plan de obras de infraestructura y conectividad en La Plata
Anuncian un plan de obras de infraestructura y conectividad en La Plata
Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en La Plata
El "Pata" Pereyra, el elegido de Gimnasia: qué inclinó la balanza para ganarle la pulseada a Vaccari
Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195
Milei insultó al periodista de TN Mercuriali y encendió las redes: "Mier... humana"
Quién es el sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Continúa la pasión por el gran concurso de EL DIA con una nueva consigna
VIDEO. Un gesto más importante que el resultado: el ejemplo de respeto tras el clásico infantil entre Gimnasia y Estudiantes
Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón
Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica
VIDEO.- La bronca de Messi con los hinchas del Inter Miami: cantaron "Jugadores..."
Dinero en un clic: La Plata se vuelca más a las apps mientras se hunde el empleo formal
El frío polar se hace sentir este lunes en La Plata y aparecen las primeras escarchas del año
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina
VIDEO. Colorido cierre del encuentro “Furry” en el centro platense
Bolsitas de nicotina: dura advertencia de la OMS tras ser autorizadas en el país
Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
IOMA: la oposición busca crear una comisión bicameral para auditarla
El Concejo se prepara para votar la rendición de cuentas municipal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El doctor y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni inaugurará el ciclo de charlas sobre justicia penal, criminología y derechos humanos con una conferencia presencial el próximo miércoles 20 de mayo de 2026 a las 15:00 horas en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Quilmes, ubicada en la intersección de Brown y Castelli. La comisión directiva del gremio local organiza este encuentro formativo de manera exclusiva para sus afiliados con inscripción previa.
La comisión organizadora diseñó este espacio de debate con el propósito de fomentar la formación crítica y la discusión jurídica de alto nivel en el distrito. El prestigioso jurista expondrá sus principales tesis sobre los desafíos actuales que enfrenta el sistema de administración de justicia. La disertación del exmagistrado se centrará en la intersección entre el derecho penal y la protección de los derechos fundamentales de las personas, un eje que recorre toda su trayectoria y su producción académica.
Los organizadores estructuraron este trayecto formativo en tres ejes programáticos fundamentales para ordenar los debates de la jornada. El primer módulo abordará la perspectiva criminológica a través del análisis de las causas y consecuencias del sistema de castigos en el tejido social. El segundo bloque analizará el rol clave de las garantías constitucionales de los ciudadanos frente al avance del poder punitivo del Estado. El último eje del ciclo propondrá discusiones sobre la democratización y la eficiencia del servicio jurídico bonaerense para mejorar el acceso a la justicia en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Los directivos de la AJB Quilmes aclararon que la actividad cuenta con vacantes limitadas debido a las dimensiones del salón de la seccional. Los interesados en asegurar su lugar en la conferencia deberán completar un formulario de preinscripción en el sitio oficial del gremio antes de la fecha del evento. El personal administrativo validará las solicitudes y enviará las confirmaciones correspondientes para garantizar el ingreso ordenado del público a la sede de la calle Brown.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí