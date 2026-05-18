Zaffaroni llega a Quilmes con una charla en la AJB

El doctor y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni inaugurará el ciclo de charlas sobre justicia penal, criminología y derechos humanos con una conferencia presencial el próximo miércoles 20 de mayo de 2026 a las 15:00 horas en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Quilmes, ubicada en la intersección de Brown y Castelli. La comisión directiva del gremio local organiza este encuentro formativo de manera exclusiva para sus afiliados con inscripción previa.

La comisión organizadora diseñó este espacio de debate con el propósito de fomentar la formación crítica y la discusión jurídica de alto nivel en el distrito. El prestigioso jurista expondrá sus principales tesis sobre los desafíos actuales que enfrenta el sistema de administración de justicia. La disertación del exmagistrado se centrará en la intersección entre el derecho penal y la protección de los derechos fundamentales de las personas, un eje que recorre toda su trayectoria y su producción académica.

Los organizadores estructuraron este trayecto formativo en tres ejes programáticos fundamentales para ordenar los debates de la jornada. El primer módulo abordará la perspectiva criminológica a través del análisis de las causas y consecuencias del sistema de castigos en el tejido social. El segundo bloque analizará el rol clave de las garantías constitucionales de los ciudadanos frente al avance del poder punitivo del Estado. El último eje del ciclo propondrá discusiones sobre la democratización y la eficiencia del servicio jurídico bonaerense para mejorar el acceso a la justicia en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Los directivos de la AJB Quilmes aclararon que la actividad cuenta con vacantes limitadas debido a las dimensiones del salón de la seccional. Los interesados en asegurar su lugar en la conferencia deberán completar un formulario de preinscripción en el sitio oficial del gremio antes de la fecha del evento. El personal administrativo validará las solicitudes y enviará las confirmaciones correspondientes para garantizar el ingreso ordenado del público a la sede de la calle Brown.