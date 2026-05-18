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Política y Economía |Sesiona esta semana

El Concejo se prepara para votar la rendición de cuentas municipal

El Concejo se prepara para votar la rendición de cuentas municipal
18 de Mayo de 2026 | 01:38
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El Concejo Deliberante local se apresta a votar esta semana la rendición de cuentas municipal del ejercicio 2025. El expediente muestra un balance sobre la gestión comunal del año pasado, con un gasto total de 475.000 millones de pesos, de los que la mayor parte fue destinada a obras.

El expediente girado al deliberativo por el intendente, Julio Alak, obtuvo despacho favorable de la comisión de Hacienda a principios de mes, con el respaldo de la UCR. Por lo tanto, se espera que el balance del ejercicio 2025 obtenga, al menos 13 votos favorables: 12 del oficialismo y uno radical.

Mientras los monobloques de sap Nueva Generación y Pro Vecinal aún no adelantaron su posición sobre el balance de gestión, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO -con nueve votos- ya ratificaron su rechazo y firmaron un despacho en minoría.

En diálogo con EL DIA, desde esas bancadas cuestionaron la subejecución en el área de Seguridad como uno de los motivos principales para votar en contra.

El 31 de marzo pasado el Departamento Ejecutivo municipal envió al Concejo la rendición de cuentas, al mismo tiempo que la presentó ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

En ese expediente consta un gasto total de la administración comunal del orden de los 475.000 millones de pesos. La secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos tuvo la mayor partida, habiendo ejecutado unos 257.000 millones de pesos.

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En Educación, en tanto, la Comuna gastó 35.600 millones de pesos, y en la Secretaría General, que tiene a su cargo las delegaciones de la periferia, la ejecución fue de 33.900 millones de pesos, mientras que en Salud, fue de 17.000 millones. La secretaría de Seguridad tuvo un gasto de 13.700 millones de pesos y la Secretaría Administrativa, 13.900 millones.

REUNIONES DE COMISIÓN

En tanto, el Concejo mantiene activas las comisiones de trabajo, a las que, en los últimos días, asistieron varios secretarios del gabinete de Alak.

Uno de los casos fue el de la comisión de Obras Públicas, a la que asistió el secretario de Planeamiento, Jorge Jurado, para explicar a los concejales la situación del pedido de informes solicitado a la Provincia, sobre la implementación de los subsidios al transporte público, así como brindó detalles acerca de los costos de los servicios municipales.

La secretaria de Producción, Mercedes La Goiosa, también acudió a la comisión legislativa que lleva su nombre. Según trascendió, durante este cónclave se evaluó la preocupante situación del comercio local, en el que se contabiliza el cierre de unos 1.000 comercios el último año, un número que superó las habitalitaciones.

En tanto, se espera para los próximos días la presencia del secretario general, Norberto Gómez, a la comisión de Ambiente, para abordar temáticas vinculadas al área e intercambiar inquietudes con los ediles que integran ese cónclave.

 

 

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