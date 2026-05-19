Después del escándalo, declara Jana Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y Jana Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declararán hoy en una nueva audiencia del juicio por la muerte del célebre futbolista, tras la suspensión de la última jornada por el desmayo de Gianinna cuando Leopoldo Luque mostró imágenes de la autopsia.

Fuentes del caso informaron que el ex médico de cabecera de la víctima comparecerá a las 10, mientras que el especialista en el tratamiento de adicciones hará lo propio desde las 16.

La única testigo será Jana, cuya declaración resulta clave por su participación en la reunión de la Clínica Olivos, donde se decidió la internación domiciliaria del paciente en el country San Andrés del partido bonaerense de Tigre, al tiempo que firmó el contrato de alquiler.

En el primer proceso que se anuló por el documental de la ex jueza Julieta Makintach, la joven de 30 años ratificó que fue Luque quien sugirió el barrio cerrado como residencia provisoria de Maradona: “No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba”.

Además, relató que solamente estuvo “dos veces” con su padre en ese lugar: “La primera vez, con Giannina, y estaba bien; la segunda, lo noté hinchado y de mal humor”.

Luego confió que el psicólogo Carlos Díaz le pidió a ella y sus hermanas (Dalma y Giannina) que solamente fueran por pedido de su padre, pero al no tener novedades decidió trasladarse al country el 25 de noviembre de 2020.

Por su parte, el neurocirujano declarará una vez más para refutar los dichos del médico Mario Schiter y los peritos forenses que llevaron a cabo la autopsia.

El jueves 14, Luque se aprestaba para exponer ante los jueces cuando mostró un video de la necropsia y no se percató que Gianinna se encontraba en el recinto. La hermana menor de Dalma estalló en lágrimas, calificó al facultativo de “hijo de puta” en dos ocasiones, se retiró y sufrió una crisis de nervios, por lo que la audiencia se suspendió.