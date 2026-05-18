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Policiales

Tensión en el centro platense por un hombre que se atrincheró en una vivienda

18 de Mayo de 2026 | 19:03

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Momentos de extrema tensión y dramatismo se vivieron durante la tarde de este lunes en calle 6 entre 57 y 58. Un hombre que usurpaba una vivienda se atrincheró en un departamento y amenazó con prender fuego la propiedad para evitar ser desalojado por los efectivos policiales.

Alrededor de la vivienda se montó un imponente operativo de seguridad que incluyó la presencia de cuatro patrulleros y personal de la policía motorizada, lo que alteró por completo la tranquilidad de la zona y llamó la atención de los transeúntes. “Un ocupa se atrincheró en la casa y la policía intentó sacarlo. Amenazaba con prender fuego todo y estaban a punto de ingresar por la fuerza pública”, relató con angustia una vecina del barrio a EL DIA.

Según trascendió en un primer momento, el inmueble en disputa le pertenecería a un jubilado de la ciudad. Ante la peligrosidad de la situación y la negativa del sospechoso a deponer su actitud, las fuerzas de seguridad coordinaron un ingreso táctico para hacer efectiva la orden judicial.

Tras minutos de máxima incertidumbre, los uniformados lograron irrumpir en la vivienda y reducir al ocupante antes de que pudiera cumplir con su amenaza. "Fue un desalojo de una persona que tenía la casa usurpada y lo sacaron a las patadas. Ya está en la comisaría y se le entregó la propiedad a su dueño", confirmaron fuentes policiales a este medio.


 

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