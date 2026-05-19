Desocuparon un inmueble usurpado en pleno centro

Momentos de extrema tensión y dramatismo se vivieron durante la tarde de ayer en la calle 6 entre 57 y 58. Un hombre que usurpaba una vivienda se atrincheró en un departamento y amenazó con prender fuego la propiedad para evitar ser desalojado por los efectivos policiales.

Alrededor de la finca, en medio de un temor generalizado, se montó un imponente operativo de seguridad, que incluyó la presencia de cuatro patrulleros y personal de la policía motorizada, lo que alteró por completo la tranquilidad de la zona y llamó la atención de los transeúntes.

Ante la peligrosidad de la situación y la negativa del sospechoso a deponer su actitud, las fuerzas de seguridad coordinaron un ingreso táctico para hacer efectiva la orden judicial. Tras minutos de máxima incertidumbre, los uniformados lograron irrumpir en la vivienda y reducir al ocupante antes de que pudiera cumplir con su amenaza.