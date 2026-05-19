Sorpresa en el Centro por el homenaje musical a la escarapela

Los miembros del Regimiento de Infantería Mecanizado N°7 sorprendieron ayer a los vecinos que transitaban por el centro de La Plata con un emotivo homenaje musical por el Día de la Escarapela.

La banda militar inició su recorrido en Plaza San Martín, donde ofreció las primeras interpretaciones, y desde allí avanzó por calle 8, captando la atención de quienes pasaban por la zona. A lo largo del trayecto, los integrantes del regimiento no solo compartieron su música con el público, sino que también repartieron escarapelas entre los presentes, en una jornada cargada de simbolismo patrio.

De la representación también participaron Los Blandengues del Fuerte Barragán, reconocidos por su trabajo de recreación histórica y tradicionalismo en Ensenada, quienes sumaron color y tradición a la actividad que atrajo la atención de los platenses.

