YPF dio la gran nota en Wall Street; subió el riesgo

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York cerraron en verde, con un sorpresivo salto de casi 9% de YPF, gracias a una apuesta por parte de un peso pesado de Wall Street hacia los papeles de la petrolera nacional. En paralelo, los bonos en dólares finalizaron en rojo y el riesgo país anotó su quinta suba al hilo.

El S&P Merval avanzó 4% a 2.816.245,26 puntos básicos y dentro de las acciones que más avanzaron también está YPF (+8,2%). Mientras, el dólar subió por segunda jornada consecutiva y se acercó a máximos de mayo: avanzó $3 a $1.397 para la venta.