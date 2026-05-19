YPF dio la gran nota en Wall Street; subió el riesgo

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Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York cerraron en verde, con un sorpresivo salto de casi 9% de YPF, gracias a una apuesta por parte de un peso pesado de Wall Street hacia los papeles de la petrolera nacional. En paralelo, los bonos en dólares finalizaron en rojo y el riesgo país anotó su quinta suba al hilo.
El S&P Merval avanzó 4% a 2.816.245,26 puntos básicos y dentro de las acciones que más avanzaron también está YPF (+8,2%). Mientras, el dólar subió por segunda jornada consecutiva y se acercó a máximos de mayo: avanzó $3 a $1.397 para la venta.
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