El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en abril

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El Gobierno nacional logró un superávit fiscal de $268.103 millones, con lo cual el acumulado del primer trimestre alcanzó al 0,2% del PIB. Lo hizo en el marco de una fuerte baja en la recaudación fiscal.
“Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario producto de un resultado primario de $632.844 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $364.741 millones”, señaló el Ministerio de Economía.
Asimismo, señaló que durante abril, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.778.943 millones (+34,5% i.a.)”.
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