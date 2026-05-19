Jornada del “Desafío Argentina en el Espacio”

El próximo sábado se realizará el encuentro “Desafío Argentina al Espacio”, una jornada de divulgación científica y tecnológica, organizada por la facultades de Ingeniería y Astronomía de la UNLP. La jornada científica se realizará de 10 a 18, en el Patio Volta del Edificio Central de Ingeniería, en 1 y 47.

Según se informó, el objetivo es compartir los avances y desarrollos de exploración espacial que se gestan desde la universidad pública. “Los asistentes podrán disfrutar de una propuesta pensada para todo público, que incluirá stands interactivos, experiencias de cohetería experimental y actividades vinculadas a la astronomía, la meteorología y la geofísica”, explicaron.

Entre las principales atracciones de la muestra se destacan una presentación sobre ATENEA, el microsatélite argentino de misión experimental que formó parte de la misión Artemis 2 de la NASA, y la exposición del USAT, el nanosatélite de tipo CubeSat desarrollado íntegramente por la Facultad de Ingeniería. Se podrá conocer los proyectos de CanSat y la muestra aeroespacial y participar de una observación solar.