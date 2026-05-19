Celebran una tradición ucraniana en Berisso

La Asociación Ucrania de Cultura Prosvita de Berisso realizará en su sede de avenida Montevideo 1.088, el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30, una jornada para conmemorar el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Vyshyvanka, la emblemática camisa bordada que simboliza la resistencia, el arte y el alma de Ucrania.

Estará el Ballet Infantil y Pre Juvenil Zirka, se presentará la obra teatral El Canto del Bosque y el Escudo de Hilos, una puesta en escena que fusiona la mitología ucraniana, duendes y la calidez de la primavera. Más tarde, el Ballet Juvenil Zirka tomará el escenario con la destreza, la energía y los saltos típicos de sus danzas tradicionales. La música tendrá un lugar destacado con las melodías milenarias de la bandura, el instrumento nacional ucraniano.

Los asistentes podrán recorrer la feria artesanal de “Trembita” (con recuerdos y auténticas camisas bordadas). El momento central será el Gran Desfile Comunitario. Habrá un bono contribución de $3.000.