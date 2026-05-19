Los salarios registrados siguen detrás de la inflación

Los salarios registrados, que incluyen los públicos y privados, aumentaron 3% en marzo frente a una inflación del 3,4% en ese mismo mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata de la séptima caída consecutiva de los haberes registrados y acumulan una pérdida del 4,67% del poder adquisitivo.

Los trabajadores bancarios, mientras, consiguieron un nuevo aumento del 2,6% que lleva el salario inicial a $ 2.319.195,20, en el marco de la paritaria. A su vez, por el Día del Bancario el monto mínimo del bono será de $2.067.482,29, a corregir por futuras actualizaciones. Será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales.