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Deportes |En el gran premio de Miami

Colapinto clasificó 8º para la carrera Sprint

“Haber encontrado el rumbo es muy importante”, manifestó el oriundo de Pilar, que vuelve a competir en el gran circo de la Fórmula Uno tras su visita a Buenos Aires

Colapinto clasificó 8º para la carrera Sprint

la máquina de franco colapinto, que clasificó octavo para la carrera del sprint en miami / afp

2 de Mayo de 2026 | 01:41
Edición impresa

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto cerró la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en un destacado octavo lugar, con un tiempo de 1:29.320.

El piloto nacional superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del Red Bull de Isack Hadjar. En caso de poder mantener la posición al término de las 19 vueltas, sumará su segundo punto en la temporada 2026, habiendo puntuado también en el Gran Premio de China, la segunda fecha.

Además, en las primeras posiciones, el británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint de hoy, que comenzará a las 13:00 (horario argentino), por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

Franco Colapinto agradeció el trabajo y el esfuerzo de sus ingenieros y mecánicos y aseguró estar “feliz” de haber tenido una buena clasificación sprint en el Gran Premio de Miami.

Poco después de bajarse del auto en el que clasificó octavo, el pilarense afirmó que “fue un buen laburo de todo el equipo” y que está muy “contento” por haber “arrancado de cero”.

La de Miami fue su mejor posición de partida en una Sprint dentro de la categoría, puesto que le permitió igualar su mejor clasificación histórica, lograda en Azerbaiyán 2024 cuando corría para Williams. Colapinto se mostró competitivo desde el arranque en un circuito que no conocía y en dio una gran vuelta que le permitió ascender en las posiciones

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“Estoy contento. Lo principal fue entender un poco por qué nos faltaba en las carreras anteriores. De a poco se va dando. En una pista que no conocía y en un fin de semana sprint, que es muy corto, todo es más complicado de lo normal, pero desde el principio estuvimos rápidos”, declaró Colapinto tras la sesión.

“Fue un buen laburo el que hicimos con los ingenieros y los mecánicos. El parate nos sirvió para volver a empezar. Después de tanto esfuerzo y momentos duros en las primeras carreras, haber encontrado el rumbo es muy importante”, valoró Colapinto a su grupo de trabajo, a la vez que dejó un mensaje optimista: “Arrancó todo de cero y haber empezado así es muy bueno. Hay mucho por entender todavía, pero va todo encaminado y mañana vamos por más”.

Hoy, la carrera Sprint, a 19 giros, comenzará a las 13, y la clasificación, desde las 17, con tv por Fox y Disney+ Premium.

 

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