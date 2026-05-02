Gimnasia arranca la serie por un lugar en semis de la Liga Argentina

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Se pone en marcha la serie de cuartos de final de los playoffs de la Liga Argentina de básquet que tendrá como protagonistas a Barrio Parque de Córdoba y Gimnasia.
El partido se estará disputando esta noche, desde las 21:30, en el gimnasio del club de la capital de la provincia mediterránea, que se lo conoce como “El Teatro del Parque”.
Como se recordará, Gimnasia llegó a esta instancia tras dejar atrás dos series por demás parejas contra Racing Club de Avellaneda (3-2) y Central Entrerriano (3-1).
Sin lugar a dudas, el conjunto albiazul dirigido técnicamente por Fabián Gustavo Renda ha tenido un gran envión para meterse entre los ocho mejores equipos de la segunda liga de básquet de nuestro país.
El resto de las llaves de cuartos de final se completan con los siguientes cruces: Lanús (1º de la Sur) vs Villa San Martín de Resistencia (4º de la Norte), La Unión de Colón (2º de la Sur) vs Santa Paula de Villa Gobernador Gálvez (3º de la Norte) y San Isidro de Córdoba (1º de la Norte) vs Deportivo Viedma (4º de la Sur).
Volviendo a Gimnasia tendrá como rival a Barrio Parque, que en la instancia anterior tuvo que apelar hasta el último esfuerzo, ya que en el quinto partido de la serie derrotó en su cancha a Comunicaciones de Mercedes, en suplementario 76 a 71 después de igualar en el tiempo reglamentario en 66 tantos.
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El segundo choque de la llave entre Barrio Parque y Gimnasia se jugará el próximo lunes en el gimnasio del club cordobés.
La serie se mudará a La Plata el viernes 8 de mayo, donde se jugará en el Polideportivo “Víctor Nethol”. Al ser al mejor de cinco partidos hay dos en condicional: domingo 10, en nuestra ciudad y un quinto sería miércoles 13, en Córdoba.
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