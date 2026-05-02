Santa Bárbara quiere seguir sumando, en hockey damas

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Santa Bárbara “A” buscará seguir sumando cuando se presente en el marco de la octava fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División.
El conjunto de Gonnet, que marcha en la segunda colocación con 13 puntos -separado por uno del líder: Lomas- estará recibiendo hoy, desde las 16, a su par de Olivos, que se encuentra en el fondo de la tabla con 4 unidades.
A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos platenses en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:
Primera C1: Universitario “A” (14) vs Pucara “A” (18).
Primera C2: San Fernando “B” (7) vs Santa Bárbara “B” (12) y San Luis “A” (15) vs GEBA “C” (9).
Primera D1: San Andrés (11) vs Gimnasia “A” (11).
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Primera D2: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (18) vs San Luis “B” (10), Hurling “B” (8) vs Estudiantes “A” (11) y Quilmes High School Club (4) vs Santa Bárbara “C” (8).
Primera D4: Santa Bárbara “D” (5) vs Deportivo Santa Bárbara (11) y Luján RC (7) vs Universitario “B” (12).
Primera E1: Universitario “C” (7) vs Lomas “C” (7).
Primera E2: Estudiantes “B” (2) vs Liceo Naval “B” (15) y Huracán (10) vs Santa Bárbara “F” (0).
Primera E4: Everton (18) vs Belgrano “B” (15).
Primera F1: Santa Bárbara “E” (7) vs HC Andersen “B” (8) y Mijayi (14) vs Universitario “D” (6).
Primera F2: Gimnasia “B” (13) vs Municipalidad de Lomas de Zamora (13).
Primera F4: Nueva Chicago (9) vs San Luis “C” (1).
Primera G1: Asociación Coronel Brandsen (10) vs Pueyrredón “C” (10).
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