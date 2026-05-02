Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Deportes |Primera división metro

Santa Bárbara quiere seguir sumando, en hockey damas

Santa Bárbara quiere seguir sumando, en hockey damas
2 de Mayo de 2026 | 01:39
Edición impresa

Santa Bárbara “A” buscará seguir sumando cuando se presente en el marco de la octava fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División.

El conjunto de Gonnet, que marcha en la segunda colocación con 13 puntos -separado por uno del líder: Lomas- estará recibiendo hoy, desde las 16, a su par de Olivos, que se encuentra en el fondo de la tabla con 4 unidades.

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos platenses en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1: Universitario “A” (14) vs Pucara “A” (18).

Primera C2: San Fernando “B” (7) vs Santa Bárbara “B” (12) y San Luis “A” (15) vs GEBA “C” (9).

Primera D1: San Andrés (11) vs Gimnasia “A” (11).

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Los 24 citados por Alexander Medina para esta noche

Primera D2: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (18) vs San Luis “B” (10), Hurling “B” (8) vs Estudiantes “A” (11) y Quilmes High School Club (4) vs Santa Bárbara “C” (8).

Primera D4: Santa Bárbara “D” (5) vs Deportivo Santa Bárbara (11) y Luján RC (7) vs Universitario “B” (12).

Primera E1: Universitario “C” (7) vs Lomas “C” (7).

Primera E2: Estudiantes “B” (2) vs Liceo Naval “B” (15) y Huracán (10) vs Santa Bárbara “F” (0).

Primera E4: Everton (18) vs Belgrano “B” (15).

Primera F1: Santa Bárbara “E” (7) vs HC Andersen “B” (8) y Mijayi (14) vs Universitario “D” (6).

Primera F2: Gimnasia “B” (13) vs Municipalidad de Lomas de Zamora (13).

Primera F4: Nueva Chicago (9) vs San Luis “C” (1).

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen (10) vs Pueyrredón “C” (10).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 

Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12

VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos

Pesar por el fallecimiento de Oscar Giacomantone

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal

FOTOS | Etcheverry festejó en la calle sus 116 años

Denuncian que un nene fue a clase en Gonnet armado con una navaja

Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes: quiere terminar en lo más alto

Futbolistas con pasado en el fútbol de la Región

Pereyra pone lo mejor ante Argentinos Juniors

Los pibes triperos enfrentan a Belgrano
Política y Economía
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
“Hay una economía a dos velocidades: crece la oferta y cae la demanda”
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Espectáculos
“Lobacabana”: Shakira copa Río con un show récord
Mayo en la tevé: novedades, regresos y mucho deporte
Agenda
Guía de cines
Fiesta en el Único: el cuarteto se apoderó de la Ciudad
Policiales
VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Avances en la causa por la muerte de Paula Lastiris
Despertaron a un jubilado, lo ataron y le exigieron dólares para no golpearlo
Nuevo revés judicial para los asesinos de Báez Sosa
La Ciudad
Atacaron a la Biblioteca Max Nordau con una “molotov”
Crece la polémica por un monumento
Del barco a la estantería: importados en el 55% del comercio
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla