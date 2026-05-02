Vélez sigue en la Copa Argentina y ahora espera por Boca o Sarmiento

Vélez le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0, en el estadio Ciudad de Caseros de Estudiantes, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

Los goles del Fortín fueron convertidos por Dilan Godoy Diego Valdés. Con el triunfo, Vélez, que viene de derrotar a Armenio por 4-1 en la primera ronda, sigue adelante y ahora espera por el ganador de Boca y Sarmiento.