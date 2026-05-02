Allanamientos en la ACTC y nuevo frente judicial para los Mazzacane

La investigación por presunta evasión fiscal que tiene en la mira a la familia Mazzacane sumó un nuevo capítulo con impacto directo en el automovilismo nacional. A los procesamientos, indagatorias y millonarios embargos que ya había dispuesto el Juzgado Federal N°1 de La Plata -en una causa donde se analiza un presunto perjuicio al fisco de miles de millones de pesos-, ahora se agregaron una serie de allanamientos ordenados en otro expediente que amplía el foco sobre el mismo entramado.

Según se informó, la Justicia federal avanzó con procedimientos simultáneos en distintas provincias que alcanzaron a la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y a la Asociación Civil Propietarios de Automóviles de Competición, además de talleres y estructuras vinculadas a equipos de competición. La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo del juez Daniel Rafecas, y apunta a determinar responsabilidades en maniobras económicas irregulares.

En este nuevo expediente, vuelven a aparecer nombres de peso dentro del sector: Hugo Héctor Mazzacane y Gastón Mazzacane, junto a otros dirigentes y empresarios. De acuerdo al dictamen fiscal, se investiga la existencia de una estructura basada en empresas vinculadas, doble contabilidad y operaciones no registradas, con el objetivo de ocultar ingresos y reducir la carga tributaria.

Los investigadores sostienen que este esquema se habría extendido durante al menos una década, entre 2014 y 2024, con maniobras destinadas a vaciar patrimonialmente firmas principales y dificultar la acción recaudatoria del Estado. En términos económicos, los números vuelven a ser contundentes: se analizan deudas que rondan los $5.500 millones entre 2021 y 2023 y que superarían los $8.000 millones si se suma el último ejercicio.

Ahora con dos investigaciones en paralelo, la situación judicial de los implicados se vuelve cada vez más delicada, mientras no se descartan nuevas medidas en los próximos días.