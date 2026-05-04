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Deportes |EMPATÓ 0-0 CON HURACÁN EN EL CILINDRO

Racing se clasificó con sufrimiento y hubo silbidos de los hinchas

Racing se clasificó con sufrimiento y hubo silbidos de los hinchas

Racing será rival de Estudiantes en octavos de final / Fotobaires

4 de Mayo de 2026 | 01:53
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Racing empató 0 a 0 con Huracán en un partido de muy pocas llegadas de riesgo que disputaron esta tarde, en el estadio Presidente Perón, por la adeudada novena fecha del Torneo Apertura 2026. Los dos se beneficieron con el punto y están en octavos de final. Al final hubo un tácito “pacto de no agresión”.

La llegada más clara del partido fue del local, a los 16 minutos, del segundo tiempo, con un disparo de media vuelta del delantero Tomás Pérez que fue despejado, sobre su palo derecho, por el arquero Hernán Galíndez.

Pero el Globo anotó un gol por intermedio del ecuatoriano Jordi Caicedo que fue anulado por el VAR tras revisar una posición adelantada. Fueron momentos de tensión en Avellenade por ese suceso que de concretarse eliminada al equipo de Gustavo Costas, que fue despedido con silbidos.

 

Huracán anotó un gol a falta de 12 minutos pero fue anulado por el VAR: era off side

 

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Con el empate, ambos clasificaron: el equipo académico terminó octavo en la zona B con 21 puntos, mientras que el Globo cerró séptimo con una unidad más.

Así, la Academia deberá jugar en los octavos de final del Apertura visitando a Estudiantes, líder de la zona A, mientras que los dirigidos por Diego Martínez tendrán que visitar a Boca. Ambos partidos son con fecha y hora a confirmar.

Antes de enfrentar al Pincha Racing tendrá que jugar por la Copa Sudamericana como visitante de Botafogo, el miércoles a las 21:30. Es un duelo clave por la clasificación. Estudiantes, el mismo día, juega en la altura de Cusco ante el local.

BALTASAR RODRÍGUEZ LLEGÓ A LA QUINTA AMARILLA

En tanto que la Academia, además de sumar otro partido sin victorias, perdió a uno de los volantes centrales: Baltasar Rodríguez. Fue amonestado y ya tenía cuatro cartones previos. No podrá jugar en La Plata.

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