Boca: hizo agua en Ecuador y encendió las alarmas

Por la cuarta fecha del grupo D, Boca no pudo como visitante y cayó 1-0 en el estadio Monumental Banco Pichincha. Una derrota que deja a los de la Ribera a la expectativa de lo que ocurra esta noche en el choque que en Chile disputarán Universidad Católica y Cruzeiro.

En la primera etapa, con una cancha muy castigada por la gran cantidad de lluvia que cayó en la previa del encuentro en Guayaquil, Boca comenzó mejor y tuvo su chance para ponerse en ventaja a los 5’, tras un córner de Paredes que ni Ascacibar ni Ayrton Costa pudieron empujar a la red. Después de esta acción y con el paso de los minutos, Barcelona se acomodó mejor en el campo y a través de las intervenciones de Milton Celiz, para darle claridad a cada ataque del Ídolo de Ecuador, llevó peligro al arco visitante y emparejó el duelo.

En un enfrentamiento que tenía un trámite parejo, primero la escuadra azul y oro sufriría la baja por un fuerte golpe en la cadera de su arquero Leandro Brey y a los 32’, mediante la intervención del VAR, se iría expulsado Santiago Ascacibar por una patada en la cabeza al argentino Celiz.

Igualmente, pese a quedarse con uno menos, el conjunto comandado por Claudio Úbeda tuvo su chance cerca del final de los primeros 45’, mediante una jugada de Merentiel que no pasó a mayores para la defensa amarilla.

Para el cierre, quedaría la tarjeta roja para uno de los hombres que venía siendo figura en el conjunto ecuatoriano, Celiz, por codazo en la disputa de una pelota a Paredes.

En el complemento, con menos resto físico y con un Paredes determinante para ser el eje del juego, Boca fue más y de los pies de su capitán salieron varias ocasiones de gol, que Merentiel en primera instancia y Velasco, no supieron aprovechar.

Pese a mostrarse más entero desde lo físico y más claro para plasmar su idea de juego, Boca recibiría un mazazo a los 71’, cuando a través de una contra, el argentino nacionalizado paraguayo Villalba, puso en ventaja a los dirigidos por Farías con un derechazo que venció a Javi García.

En los últimos 20’, Boca fue en busca del empate, con más empuje que ideas, pero tuvo varias oportunidades para llegar a la igualdad, algo que finalmente no terminó ocurriendo y que dejó al Xeneize con las manos vacías en su excursión a Ecuador y masticando bronca por no poder empezar a enderezar la clasificación ante un rival que no mostró demasiadas credenciales para superarlo, pero que en una noche lluviosa, lo dejó sin nada y con la obligación de tener que ganar los dos partidos que, afortunadamente para los de Úbeda, lo tendrán disputando la clasificación mano a mano con Universidad Católica y Cruzeiro en la Bombonera, con el apoyo de su gente. Mientras tanto, esta noche, el Xeneize seguramente estará atento a lo que pase en Chile.