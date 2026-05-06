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Deportes |1-0 A LIBERTAD

Central quedó a un paso de acceder a los Octavos

Central quedó a un paso de acceder a los Octavos

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6 de Mayo de 2026 | 01:43
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Rosario Central se impuso por la mínima ante Libertad de Paraguay al final del partido que disputaron anoche, en el estadio Gigante de Arroyito, por el Grupo H.

El único gol llegó cuando iban 11 minutos del segundo tiempo, con un disparo de primera del defensor Ignacio Ovando, en el área chica y tras un córner.

En tanto que a los 43 minutos, el arquero Morinigo le contuvo un penal a Angel Di María.

Con el triunfo, el “Canalla” se mantiene en el primer lugar de la zona con 10 puntos, mientras que la visita sufrió su cuarta derrota y, al no tener unidades, ya tiene muy complicada su clasificación a octavos de final.

 

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