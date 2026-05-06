La Reserva tripera visita a Rosario Central

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Esta tarde desde las 15:00 Gimnasia visitará a Rosario Central en Arroyo Seco por la decimosegunda fecha del Torneo Proyección Apertura 2026. La terna arbitral estará compuesta por el juez Facundo Fuentes, con la asistencia de Matías Vargas y Ludmila Capelli. El encuentro será transmitido por la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol (lpfplay.com)
El Lobo viene de una ajustada derrota ante Tigre por 2 a 1 (Leonel Troncoso el tantotripero) que lo dejó en la undécima posición del Grupo A con 14 puntos. Por su parte, el Canalla tiene como antecedente un empate ante Unión que le permitió acomodarse en el segundo escalón con 19 unidades.
Gimnasia se había reacomodado en el certamen luego de una victoria sobre San Lorenzo pero las derrotas ante Estudiantes y Tigre lo dejaron en la undécima posición, aunque no tan lejos de los cuatro puestos de clasificación ya que el último potencial clasificado es River que suma 17 unidades (al igual que Instituto y San Lorenzo), tres unidades por encima del Tripero.
Aún restan cinco partidos en esta fase inicial de la competencia, por lo que Gimnasia se jugará ante Rosario Central buena parte de sus chances de clasificación, aunque todavía quedan 15 puntos en disputa para lograr el objetivo de meterse en los play off.
La probable formación de los dirigidos por Ricardo Kuzemka es Máximo Cabrera; Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Jonathan Rodríguez; Francesco Paradela, Nicolás Sánchez, Leonel Troncoso; Lautaro Napolitano, Cayetano Bolzán y Brian Croce.
El resto de la delegación albiazul lo integran Agustín Ayala, Matías Gauto, Tiziano Rocco, Mariano Ojeda, Tiago Azamé, Dylan Álvarez, Lautaro Díaz, Román Nagavonsky, Gerónimo Kugler y Francisco Ballesteros.
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Luego de este partido, Gimnasia recibirá a Banfield, visitará a Talleres, será local ante Barracas Central y cerrará como visitante frente a su homónimo mendocino.
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