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Deportes |CAYÓ 4-0

Lanús sufrió un duro cachetazo en Bolivia

Lanús sufrió un duro cachetazo en Bolivia

X (@clublanus)

6 de Mayo de 2026 | 01:42
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Lanús, que venía bien posicionado en el Grupo G de la Copa Libertadores, sufrió anoche un duro cachetazo en Bolivia, al perder por 4-0 ante Always Ready, que ahora sumó los tres primeros ountos en el certamen, lo que dejó la zona la rojo vivo, a falta de dos partidos para el cierre de la fase de grupos.

Richet Gómez Miranda, los argentinos Enrique Triverio y Joel Amoroso y Marcelo Suárez convirtieron los goles del equipo del Altiplano. Lanús fue superado en todas las líneas. Jamás reaccionó. Ni cerca estuvo de ser alquel equipo sólido y eficaz que lo caracteriza. Hoy a las 19 se enfrentan Mirassol y la Liga Universitario de Quito.

 

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