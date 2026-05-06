Gran Hermano: Titi Tcherkaski ganó el liderazgo, quedaron dos jugadores sin nominar y dos con triple voto

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Titi Tcherkaski se convirtió en la líder de la semana en Gran Hermano y tomó decisiones clave para ir dando forma a la placa.
La participante le quitó la posibilidad de nominar dos compañeros y a la vez otorgó el beneficio del "tres, dos, uno" a otros dos.
Por su parte, Santiago del Moro a la casa para habilitar la jugada. Así, la intervención del conductor se dio luego del polémico DAR entre Solange Abraham y Emanuel Di Gioia, un episodio que marcó tensión dentro del reality.
Queda claro que, a partir de ese momento, se activó una dinámica especial para la líder, que tuvo que resolver sus movimientos en medio de nuevas reglas.
En esta ocasión, la jugada de Titi tuvo una diferencia respecto de lo habitual. Antes, el liderazgo incluía la posibilidad de quitarle la nominación a dos jugadores y también fulminarlos. Esta vez, el beneficio se redujo, solo pudo impedir que dos participantes nominen, sin aplicar la sanción más dura: Emanuel Di Gioia y Cinzia Francischiello.
Ahora, el beneficio del "tres, dos, uno" volvió a aparecer, aunque con una variante. Antes, ese recurso era utilizado solo por jugadores eliminados y dirigido a una sola persona dentro de la casa.
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Así, fue Titi tuvo que elegir a dos compañeros, y decidió dárselo a sus vínculos más cercanos dentro del juego: Manuel Ibero, quien atraviesa un duro momento personal por la pérdida de su mascota Ámbar, y Lolo Poggio.
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