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Espectáculos |LA CAUSA COMENZÓ EN 2018

“Ganamos otra vez”: la condena quedó firme y Darthés pasará los próximos años en prisión

La Justicia de Brasil puso fin a un proceso de 8 años desde la denuncia de Thelma Fardín, y ratificó lo dictado en 2024: el actor es culpable de violación y deberá cumplir 6 años en la cárcel aunque con un régimen semiabierto

“Ganamos otra vez”: la condena quedó firme y Darthés pasará los próximos años en prisión
6 de Mayo de 2026 | 02:28
Edición impresa

Juan Darthés irá preso: la Justicia de Brasil confirmó ayer la condena a seis años de prisión del actor en el caso de violación denunciado por su colega Thelma Fardin, que al momento del hecho tenía 16 años, poniendo punto final a una causa que comenzó en 2018.

De todos modos, la condena ahora firme establece un régimen semiabierto, por lo que en esos 6 años, el actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día a hacer trabajos comunitarios, según informaron fuentes cercanas a la causa que es llevada adelante por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que a su vez, rechazó los planteos que presentó la defensa de Darthés y así avanzó con la disposición.

El fallo indica que los hechos por los que se denuncia al intérprete fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia, como pretendía la defensa, que según las abogadas de Fardín hizo todo lo posible para dilatar cada instancia judicial.

El mismo tribunal, de hecho, ya había dictaminado la condena en junio de 2024. Darthés apeló la sentencia, pero dicha apelación fue rechazada en 2025. Sin embargo, los representantes legales de Darthés alegaron diversos recursos que finalmente, no tuvieron lugar sobre la denuncia que fue iniciada en diciembre de 2018.

Fardin afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil “Patito Feo” en 2009, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16. Como el caso ocurrió en Nicaragua, la denuncia fue radicada allí, e incluso se emitió una orden de captura internacional, que había huido del escarnio a Brasil, que no permite la extradición de ciudadanos naturales (Darthés nació en Brasil). Finalmente, sin embargo, tras numerosos pedidos de las dos partes, el 8 de abril de 2021 el Ministerio Público de Brasil formalizó la acusación de violación de Fardín en dicho país. El actor de “Dulce amor” (también denunciado por su coprotagonista de esa novela, Calu Rivero) afirmó siempre ser inocente. , de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país.

HABLÓ THELMA

Conocida la noticia, Thelma Fardín se volcó a las redes para celebrar la condena firme: “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, expresó la actriz en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram tras conocerse el fallo, que acompañó con un video donde narra todas las viscisitudes que atravesó la causa en estos últimos ocho años.

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El video de Fardin finaliza con un emotivo discurso: “Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno , que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer. Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”. Entre los agradecimientos, también agradeció a su novio, Nico Riera, “por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar”.

También habló con los medios Martín Arias Duval, quien explicó que si bien el régimen establecido es semiabierto, “cabe la posibilidad de que termine pasando sus días en prisión”. Con ese régimen, contó, Darthés “tiene la obligación de retornar a la noche y durante el día no puede ir a la playa o a hacer lo que quiera, está controlado”. Además deberá cumplir tareas comunitarias.

Darthés no irá a la cárcel inmediatamente: tiene cinco días hasta que se haga efectiva la condena. “El encarcelamiento no va a ser hoy porque todavía está pendiente de resolución un recurso de reconsideración. Es meramente dilatoria y lo único que puede discutir es la competencia federal para juzgarlo por el delito por el se lo condenó”, explicó el letrado, y afirmó: “Estamos satisfechos con el hecho de que por fin se logró una condena, que era lo que Thelma perseguía. Cuando se inició el proceso de Nicaragua, ella fue objeto de escarnio público”.

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

“Estamos satisfechos con el hecho de que por fin se logró una condena, que era lo que Thelma perseguía. Cuando se inició el proceso de Nicaragua, ella fue objeto de escarnio público”

Martín Arias Duval,
Abogado de Fardín

“Acá, acompañándote y aprendiendo, te amo”

Nico Riera,
Pareja de Fardín

“Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”

Thelma Fardín

CÓMO SIGUE LA VIDA DE DARTHÉS

A 8 años de la denuncia, se confirmó que Darthés deberá cumplir 6 años de prisión, ratificando la condena de 2024.

No irá preso de inmediato: tiene 5 días hasta que se haga efectiva la condena.

En principio, los 6 años en prisión los hará bajo régimen semiabierto: pasará sus días fuera de la cárcel, controlado y haciendo tareas comunitarias, y por la noche deberá volver al encierro.

 

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