Saquean una dietética en pleno centro de la Ciudad

Un audaz y cuantioso robo se produjo -en las primeras horas de ayer- en una dietética del radio céntrico platense, que más tarde fue descubierto por su propietario y denunciado en la comisaría novena.

El comercio damnificado está en Diagonal 79 entre 3 y 57, donde los responsables del golpe literalmente lo vaciaron y causaron, al mismo tiempo, algunos daños.

Una fuente que trabaja en el caso dio a conocer que el damnificado se encontró con ese desolador panorama, cuando fue a abrir a las 9 de la mañana.

“Estaban los dos candados de la reja de ingreso colocados pero con la puerta abierta”, confió el informante.

Consultado sobre lo que comprobó el comerciante al ingresar, respondió que “se llevaron 250.000 pesos de la caja registradora, una notebook, una balanza digital, una pava eléctrica, una cámara de seguridad del negocio, además de muchísima mercadería”. Por ahora no hay detenidos ni noticias de los delincuentes.