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Política y Economía |FUERTE DENUNCIA DE DIRECTORES MÉDICOS POR LA ESCASEZ DE FONDOS

Crisis en los hospitales de la UBA: condicionan la atención sanitaria

Aseguran que podría verse seriamente comprometida en el corto plazo, mientras el Gobierno niega el desfinanciamiento

Crisis en los hospitales de la UBA: condicionan la atención sanitaria

Directores de hospitales de la UBA hicieron una fuerte denuncia / UBA

6 de Mayo de 2026 | 03:26
Edición impresa

Directores médicos de los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron que atraviesan una de las crisis más graves de las últimas décadas debido a la falta de financiamiento. Según indicaron, durante los primeros cinco meses de 2026 el Gobierno nacional no transfirió fondos correspondientes al presupuesto vigente destinado al funcionamiento operativo.

El sistema hospitalario de la UBA, que incluye seis instituciones y atiende a unas 700 mil personas por año, cumple un rol central tanto en la atención médica como en la formación de profesionales. Sin embargo, las autoridades señalaron que el monto adeudado asciende a 80 mil millones de pesos y que la situación pone en “riesgo inminente” la continuidad del servicio.

Los directores explicaron que la falta de recursos impacta directamente en la operatoria diaria. Señalaron que deben recurrir a retrasos en pagos a proveedores, reducción de servicios y utilización de ingresos extraordinarios únicamente para emergencias, insumos y medicamentos.

Además, remarcaron que el aumento de costos en el sistema de salud, con insumos dolarizados, agrava el panorama y dificulta la planificación. En ese contexto, advirtieron que si no se regulariza la situación, en el plazo de un mes y medio podría verse seriamente afectada la atención a pacientes.

Otro de los puntos críticos es el deterioro salarial. Según detallaron, entre el 70% y el 80% del personal percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo que profundiza las dificultades del sistema.

En paralelo, algunos hospitales ya funcionan con restricciones. En el caso del Hospital de Clínicas, indicaron que opera al 50% de su capacidad, con limitaciones para internaciones y cirugías programadas. También se registran problemas en la provisión de insumos esenciales, como medicamentos y oxígeno.

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El reclamo se produce en la antesala de una marcha federal convocada por organizaciones universitarias para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Entre los puntos centrales se encuentra la recomposición salarial y la asignación de recursos para el funcionamiento del sistema.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Tras las declaraciones de los directores médicos, el Gobierno nacional rechazó las acusaciones y afirmó que las transferencias presupuestarias se realizaron con normalidad. Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que la UBA busca una asignación adicional de fondos que, según indicaron, corresponde a todo el sistema universitario.

En ese sentido, consideraron “inadmisible” que una institución pretenda concentrar la mayor parte de los recursos destinados a hospitales universitarios a nivel nacional y cuestionaron el planteo realizado por las autoridades de la universidad.

 

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