Una noticia esperada no aplaca las quejas en Tolosa

Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea
Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Los mensajes de Adorni: peritarán el celular del contratista
El vapeo, una práctica que no esperó el “blanqueo” y reabre la polémica
“Ganamos otra vez”: la condena quedó firme y Darthés pasará los próximos años en prisión
Una iniciativa para mejorar el servicio de micros en la Región
Gastos y deudas por más de US$ 800.000, en la mira de la Justicia
Con un Macri más alejado de Milei, Francos asoma en el horizonte del PRO
Crisis en los hospitales de la UBA: condicionan la atención sanitaria
El financista ligado a Tapia no declaró y citan a exdirectivos del fútbol
Violencia en el Concejo de Villa Gesell tras el rechazo al presupuesto
Realizarán simulacro de emergencia en la estación YPF de 7 y 32
Música por la paz en la Catedral, a cargo de un artista armenio
Sigue el cicloturismo en la Región con recorridas adaptadas por el frío
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad vuelve a ser eje de preocupación en La Plata y, en Tolosa, los vecinos decidieron organizarse. Mañana desde las 18 se reunirán en el club El Cruce, sito en la calle 522 entre 14 y 15, para debatir la situación que atraviesa el barrio y exigir respuestas.
El detonante fue el violento asalto a un nene de 12 años que caminaba hacia la escuela cerca de las seis y medida de la madrugada.
El hecho, ocurrido el 30 de abril, generó una fuerte conmoción: el chico fue abordado por un delincuente que lo tomó del cuello, lo tiró al suelo y le robó pertenencias.
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y provocó indignación en toda la comunidad.
En las últimas horas, la Policía logró detener al presunto autor del ataque. Fue durante un allanamiento realizado en una vivienda de 524 entre 136 y 137, en el barrio El Triunfo.
El operativo estuvo a cargo del GTO de la Comisaría 11ª de Ringuelet, con apoyo del Grupo GAD.
LE PUEDE INTERESAR
En un local de bebidas roban la caja fuerte y huyen en moto
LE PUEDE INTERESAR
Saquean una dietética en pleno centro de la Ciudad
El sospechoso, de 27 años, quedó imputado en una causa por el delito de robo.
Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas al momento del hecho, lo que complica su frente judicial.
A pesar de la detención, el clima en Tolosa sigue siendo de preocupación.
La reunión vecinal buscará entonces canalizar el reclamo por mayor seguridad en la zona, en un contexto donde los hechos delictivos -según denuncian- se repiten con frecuencia (ver aparte).
Desde la Asamblea Vecinal vienen sosteniendo un reclamo por urgentes medidas. Y exhiben un acta fechada en octubre pasado, donde una funcionaria del Ministerio de Seguridad bonaerense se había comprometido a gestionar su cumplimiento, aunque nada de eso ocurrió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí