Una noticia esperada no aplaca las quejas en Tolosa

El ataque al chico de 12 años. El hecho causó un fuerte repudio / Web

La inseguridad vuelve a ser eje de preocupación en La Plata y, en Tolosa, los vecinos decidieron organizarse. Mañana desde las 18 se reunirán en el club El Cruce, sito en la calle 522 entre 14 y 15, para debatir la situación que atraviesa el barrio y exigir respuestas.

El detonante fue el violento asalto a un nene de 12 años que caminaba hacia la escuela cerca de las seis y medida de la madrugada.

El hecho, ocurrido el 30 de abril, generó una fuerte conmoción: el chico fue abordado por un delincuente que lo tomó del cuello, lo tiró al suelo y le robó pertenencias.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y provocó indignación en toda la comunidad.

En las últimas horas, la Policía logró detener al presunto autor del ataque. Fue durante un allanamiento realizado en una vivienda de 524 entre 136 y 137, en el barrio El Triunfo.

El operativo estuvo a cargo del GTO de la Comisaría 11ª de Ringuelet, con apoyo del Grupo GAD.

El sospechoso, de 27 años, quedó imputado en una causa por el delito de robo.

Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas al momento del hecho, lo que complica su frente judicial.

A pesar de la detención, el clima en Tolosa sigue siendo de preocupación.

La reunión vecinal buscará entonces canalizar el reclamo por mayor seguridad en la zona, en un contexto donde los hechos delictivos -según denuncian- se repiten con frecuencia (ver aparte).

Desde la Asamblea Vecinal vienen sosteniendo un reclamo por urgentes medidas. Y exhiben un acta fechada en octubre pasado, donde una funcionaria del Ministerio de Seguridad bonaerense se había comprometido a gestionar su cumplimiento, aunque nada de eso ocurrió.