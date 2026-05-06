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Política y Economía |EN EL PALOMAR

Una nueva automotriz reducirá turnos en su planta

Una nueva automotriz reducirá turnos en su planta

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6 de Mayo de 2026 | 03:22
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El Grupo Stellantis anunció la reducción de uno de los turnos de producción en su planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de un ajuste operativo vinculado a la caída de la demanda regional. La medida se complementará con un proceso de retiros voluntarios que comenzará a implementarse a partir de mayo.

La compañía, responsable de la fabricación de modelos como el Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot Partner y Citroën Berlingo, justificó la decisión en la “dinámica del mercado argentino y brasileño”, principal destino de exportación de las unidades producidas localmente.

Según explicaron desde la terminal, la medida responde al inicio de “una etapa de reacomodamiento gradual del volumen productivo”.

Con este cambio, la planta operará con un único turno, lo que permitirá sostener la producción, aunque con un volumen más reducido. La decisión se enmarca en un contexto de retracción de la industria automotriz nacional, reflejado en los últimos informes de la Asociación de Fábricas de Automotores. Durante el primer bimestre de 2026, la producción local registró una caída del 30,1% interanual, mientras que las exportaciones descendieron un 23,4%.

A estos indicadores se suma una baja del 11,4% en las entregas a concesionarios, acumulando así ocho meses consecutivos de retroceso interanual en la producción. Especialistas del sector atribuyen este escenario principalmente a la pérdida de mercados externos, en especial Brasil.

Pese a este panorama, algunos modelos mantienen un desempeño sólido en el mercado interno. De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, el Peugeot 208 se ubicó entre los autos más vendidos en febrero. Sin embargo, la caída de la demanda externa, particularmente en Brasil, impacta directamente en la ecuación productiva de la compañía.

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En paralelo, la planta produce versiones híbridas del 208 y 2008 destinadas exclusivamente a la exportación, lo que refuerza la dependencia del mercado internacional en la estrategia industrial del grupo.

Por otro lado, la situación en la planta de Ferreyra, Córdoba, se mantiene estable. Allí, Stellantis avanza con un plan de inversión de 385 millones de dólares para consolidar ese complejo como un hub regional de pickups, donde actualmente se fabrican modelos como el Fiat Titano, RAM Dakota y el Fiat Cronos.

 

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