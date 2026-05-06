Sigue preso en Brasil el platense acusado de racismo

A dos semanas de su detención en Brasil, el caso de José Luis Haile -el platense acusado de racismo- volvió a quedar en el centro de la escena, aunque sin avances significativos en lo judicial. Mientras la investigación sigue su curso, el hombre de 67 años permanece alojado en una prisión de Río de Janeiro, a la espera de definiciones sobre su situación procesal.

El episodio ocurrió en un supermercado de Copacabana, donde una joven repartidora de 23 años denunció haber sido víctima de insultos discriminatorios. Según su relato, José Luis Haile -apodado “El Puma”- la agredió verbalmente por la demora en la fila, utilizando expresiones de fuerte contenido racista que derivaron en su inmediata detención.

Desde entonces, el caso no tuvo novedades de peso, pero continúa bajo la órbita de la Justicia brasileña, que en los últimos años endureció las penas para este tipo de delitos. En este contexto, el imputado sigue detenido en la prisión José Federico Marques, en el barrio de Benfica, un establecimiento clave dentro del sistema penitenciario carioca. Fuentes del caso indicaron que, al tratarse de una persona con residencia en Brasil, no se le concedieron beneficios como la excarcelación, una diferencia sustancial respecto de otros episodios recientes que involucraron a ciudadanos argentinos.

El caso inevitablemente remite a lo ocurrido con la abogada santiagueña, que también fue denunciada por un hecho similar. Sin embargo, en aquella oportunidad la acusada logró regresar al país tras cumplir medidas restrictivas y abonar una fianza, algo que en esta situación no ocurrirá.

Por lo pronto, la causa avanza con Haile preso, en medio de un escenario complejo. La denuncia de la víctima, sumada a los testimonios y a la intervención de testigos, conforma un cuadro que sigue siendo analizado.