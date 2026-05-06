Sigue preso en Brasil el platense acusado de racismo

Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea
Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Los mensajes de Adorni: peritarán el celular del contratista
El vapeo, una práctica que no esperó el “blanqueo” y reabre la polémica
“Ganamos otra vez”: la condena quedó firme y Darthés pasará los próximos años en prisión
Una iniciativa para mejorar el servicio de micros en la Región
Gastos y deudas por más de US$ 800.000, en la mira de la Justicia
Con un Macri más alejado de Milei, Francos asoma en el horizonte del PRO
Crisis en los hospitales de la UBA: condicionan la atención sanitaria
El financista ligado a Tapia no declaró y citan a exdirectivos del fútbol
Violencia en el Concejo de Villa Gesell tras el rechazo al presupuesto
Realizarán simulacro de emergencia en la estación YPF de 7 y 32
Música por la paz en la Catedral, a cargo de un artista armenio
Sigue el cicloturismo en la Región con recorridas adaptadas por el frío
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A dos semanas de su detención en Brasil, el caso de José Luis Haile -el platense acusado de racismo- volvió a quedar en el centro de la escena, aunque sin avances significativos en lo judicial. Mientras la investigación sigue su curso, el hombre de 67 años permanece alojado en una prisión de Río de Janeiro, a la espera de definiciones sobre su situación procesal.
El episodio ocurrió en un supermercado de Copacabana, donde una joven repartidora de 23 años denunció haber sido víctima de insultos discriminatorios. Según su relato, José Luis Haile -apodado “El Puma”- la agredió verbalmente por la demora en la fila, utilizando expresiones de fuerte contenido racista que derivaron en su inmediata detención.
Desde entonces, el caso no tuvo novedades de peso, pero continúa bajo la órbita de la Justicia brasileña, que en los últimos años endureció las penas para este tipo de delitos. En este contexto, el imputado sigue detenido en la prisión José Federico Marques, en el barrio de Benfica, un establecimiento clave dentro del sistema penitenciario carioca. Fuentes del caso indicaron que, al tratarse de una persona con residencia en Brasil, no se le concedieron beneficios como la excarcelación, una diferencia sustancial respecto de otros episodios recientes que involucraron a ciudadanos argentinos.
El caso inevitablemente remite a lo ocurrido con la abogada santiagueña, que también fue denunciada por un hecho similar. Sin embargo, en aquella oportunidad la acusada logró regresar al país tras cumplir medidas restrictivas y abonar una fianza, algo que en esta situación no ocurrirá.
Por lo pronto, la causa avanza con Haile preso, en medio de un escenario complejo. La denuncia de la víctima, sumada a los testimonios y a la intervención de testigos, conforma un cuadro que sigue siendo analizado.
LE PUEDE INTERESAR
Una noticia esperada no aplaca las quejas en Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
En un local de bebidas roban la caja fuerte y huyen en moto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí