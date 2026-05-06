Otra baja: se fue el titular de la obra social de militares

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El Gobierno nacional registró una nueva baja con la salida del presidente de la obra social de las Fuerzas Armadas, en medio de un escenario difícil para la cobertura sanitaria de militares, retirados y sus familias. Se trata de Sergio Maldonado, quien presentó su renuncia al cargo en un área atravesada por reclamos, deudas y tensión interna.
Maldonado estaba al frente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la cual fue creada por el Ejecutivo tras la disolución del IOSFA. Respecto de esta situación, fuentes en conocimiento de la decisión sustentan que en la salida incidió también el impacto que provocó en la estructura militar el suicidio del suboficial retirado Carlos Vázquez en Olivos.
La salida de Maldonado se produce en medio de un escenario delicado para la cobertura sanitaria de militares, retirados y sus familias.
Al respecto, en el oficialismo evitan, por ahora, hacer una lectura política abierta de la renuncia, pero sí reconocen que la crisis de la obra social sigue sin encontrar un punto de estabilización.
A su vez, se deja ver que el caso muestra un desgaste que viene de hace varios meses. En este sentido, la obra social militar arrastra cambios de conducción, reestructuraciones y una transición todavía incompleta desde que el Gobierno decidió dividir el viejo esquema entre la OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad.
Al respecto, en Defensa admiten que el proceso quedó atravesado por urgencias financieras, reclamos operativos y presión creciente de afiliados y prestadores.
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En relación con los últimos datos oficiales del Informe de Gestión son 145 quienes confirman la magnitud del problema.
A su vez, el Ministerio de Defensa informó ante la Cámara de Diputados que la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF.
También, dentro de la misma respuesta, el Ejecutivo señaló que la OSFA reconoce reintegros por consultas, estudios, prácticas quirúrgicas e internaciones y que la nueva obra social se encuentra en funcionamiento desde el 1 de abril de 2026.
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