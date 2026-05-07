“Ministerio de la imagen” se presenta en el Pasaje

“Ministerio de la imagen”, una obra de José Supera con dirección de Alejo Marschoff, tendrá una presentación especial hoy a las 20.30 en la sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Protagonizada por María Ibarlin, Adriana Llamazares y Omar Musa, presenta a la observadora, una mujer que ha trabajado toda su vida en una oficina olvidada del Ministerio de la Imagen. Su trabajo consiste en detectar el error en las imágenes, su ojo está entrenado para descubrir lo falso, lo adulterado. Una mañana llega Mirna, una joven que ha sido catalogada y seleccionada para reemplazarla en sus tareas, porque el ojo de ella ya no funciona para desempeñarse como Observadora... ya es reemplazable. En un mundo distópico cada vez mas cercano se hace complejo discernir lo verdadero de lo falso.