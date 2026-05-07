Por una deuda millonaria, un barrio a oscuras

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En un barrio semicerrado de la zona Oeste de La Plata los vecinos reclaman contra la desarrolladora del predio que tiene más de 90 lotes y algunos ya están en construcción. Según plantearon los damnificados, “por falta de pago del servicio de luz, Edelap se llevó el medidor del barrio y los dejó a oscuras”.
Se trata del barrio conocido como “Domenica”, ubicado en 173 y 78, donde desde hace dos meses no tienen luz por una deuda que superaría los 5 millones de pesos.
Los vecinos afectados, que prefirieron no brindar su identidad por temor a represalias, indicaron que de los 92 lotes, 91 están vendidos. “Ahora, la desarrolladora nos quiere hacer cargo a los propietarios de una deuda que no generamos nosotros”, se indicó.
La oscuridad dominante en el barrio generó que aquellos vecinos que lograron construir pierdan elementos a manos de gente que ingresa en el lugar, amparados por la oscuridad total del barrio, según contaron vecinos que piden una urgente solución y dijeron que están “desesperados” ante este panorama planteado.
Según relataron propietarios del lugar a EL DIA, el conflicto se originó a partir de una deuda que la desarrolladora mantiene por el servicio de luz desde junio del año pasado. De acuerdo a la denuncia, el monto adeudado superaría los 5 millones de pesos, situación que derivó en el corte del suministro en todo el predio.
“Nos quieren hacer pagar a nosotros para volver a tener luz, pero no provocamos esa deuda, es mucho dinero y por la falta de cumplimiento de la desarrolladora no se puede avanzar con distintos pasos administrativos que necesitamos cumplir para tener nuestro propio medidor”, dijo uno de los propietarios que habló con este diario.
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La falta de iluminación, indicaron, agravó los problemas de seguridad. “Se meten, cortan el alambrado y hacen lo que quieren porque está todo a oscuras”, advirtieron, al tiempo que señalaron la ausencia de controles y presencia policial en la zona.
Los propietarios esperan que la desarrolladora cumpla con distintas obligaciones que permitirían volver a tener luz y avanzar con la construcción de las viviendas en el lugar.
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