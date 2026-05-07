La Reserva va por un triunfo ante Newell’s

Esta tarde, la Reserva de Estudiantes se juega tres puntos de oro ante Newell’s en el Country Club de City Bell, por la duodécima fecha del Torneo Proyección, con miras a clasificar a los playoffs del certamen. El partido va a partir de las 15, con el arbitraje de Franco Porotelli. Además, el encuentro podrá seguirse a través de la plataforma de LPF Play.

Los dirigidos técnicamente por Jonathan Schunke, se encuentran ubicados en la colocación 12 de la tabla de posiciones de la Zona B del campeonato, con 13 unidades, y a 10 puntos de diferencia de Independiente, en el cuarto puesto. El último que ofrece un boleto a los cuartos de final.

Por su parte, el cuadro albirrojo viene de igualar 2-2 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, y de vencer a Gimnasia por 1-0 en el predio Mariano Mangano.

De esta manera, en una prueba de fuego, Estudiantes buscará volver al triunfo para seguir con chances de clasificar a la segunda instancia del Torneo Apertura.

CONVOCADOS

Arqueros: Van der Tuin y Botti.

Defensores: Crivaro, Desábato, Spaltro, Messina, Porcel, Olivera y Georgieff.

Mediocampistas: Spalletta, Traina, Maliani, González, Ipotucha, Rivero y Alcaraz.

Delanteros: Basualdo, Naser, Silveti, Daneri, Villar, Sagües Barreiro y Bazán.