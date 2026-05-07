La Reserva va por un triunfo ante Newell’s

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Esta tarde, la Reserva de Estudiantes se juega tres puntos de oro ante Newell’s en el Country Club de City Bell, por la duodécima fecha del Torneo Proyección, con miras a clasificar a los playoffs del certamen. El partido va a partir de las 15, con el arbitraje de Franco Porotelli. Además, el encuentro podrá seguirse a través de la plataforma de LPF Play.
Los dirigidos técnicamente por Jonathan Schunke, se encuentran ubicados en la colocación 12 de la tabla de posiciones de la Zona B del campeonato, con 13 unidades, y a 10 puntos de diferencia de Independiente, en el cuarto puesto. El último que ofrece un boleto a los cuartos de final.
Por su parte, el cuadro albirrojo viene de igualar 2-2 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, y de vencer a Gimnasia por 1-0 en el predio Mariano Mangano.
De esta manera, en una prueba de fuego, Estudiantes buscará volver al triunfo para seguir con chances de clasificar a la segunda instancia del Torneo Apertura.
Arqueros: Van der Tuin y Botti.
Defensores: Crivaro, Desábato, Spaltro, Messina, Porcel, Olivera y Georgieff.
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Mediocampistas: Spalletta, Traina, Maliani, González, Ipotucha, Rivero y Alcaraz.
Delanteros: Basualdo, Naser, Silveti, Daneri, Villar, Sagües Barreiro y Bazán.
POR MES*
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