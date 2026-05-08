Suspenden una cautelar sobre los fondos universitarios

El Ministerio de Capital Humano informó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Según el comunicado oficial, la presentación se realizó en el marco de la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” (CAF 039475/2025), relacionada con una medida cautelar sobre la Ley N° 27.775.

La cartera indicó que el recurso fue presentado contra la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara y que incluyó el pedido de efecto suspensivo, que fue concedido por el tribunal. La decisión judicial implica ahora la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva.

El comunicado recordó además que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.