La Reserva cayó y quedó al borde de la eliminación

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Estudiantes no pudo de local, y cayó 2-0 ante Newell’s en el final del partido. Con esta derrota, el Pincha comprometió su clasificación a las siguiente instancia del Torneo Apertura Proyección. Alan Mereles y Gino Podestá convirtieron para el elenco leproso en el tiempo adicional.
Los dirigidos técnicamente por Jonathan Schunke salieron a la cancha del Country Club con la obligación de sumar. El partido comenzó con llegadas de ambos equipos, que sin posibilidades de romper el cero. Con el pasar de los minutos el rendimiento del juego fue mermando.
Ya en el complemento, cuando parecía que el empate le quedaba justo al partido, en un abrir y cerrar de ojos, Newell’s se puso arriba en el tanteador con el gol de Alan Mereles a los 47 minutos. Y como si fuera poco, instantes después, Gino Podestá selló el triunfo del conjunto rosarino por 2-0.
Con esta derrota, a falta de 6 jornadas, Estudiantes se mantiene en la colocación número 12 de la Zona B del campeonato con 13 puntos, y a 10 unidades de Independiente, el último de acceder a los cuartos de final del certamen. Por su parte, la Lepra igualó la marca delDiablo y quedó en la puerta de la clasificación a la siguiente instancia del torneo.
En la próxima fecha del Apertura, el cuadro estudiantil se mide ante sus pares de Lanús en el predio Granate.
Estudiantes (0): Tiziano Van der Tuin; Crivaro, Desábato, Faustino Messina y Georgieff; Agustín Traina, Ciro Spalletta y Naser; Ipoutcha, Franco Basualdo y Sagües Barreiro.
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Newell’s (2): Francisco Sciarni; Lucas Baños, Felipe Calderone, Gino Barrio, Alan Mereles; Néstor Beretto, Mateo Villamba, Tomás Viola; Joaquín Amadio, Sebastián Montero, Thomás Ríos.
Goles: ST: 47m Alan Mereles (N); 48m Gino Podestá (N).
Árbitro: Franco Porotelli.
Cancha: Country Club.
POR MES*
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