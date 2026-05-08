Otra jornada con varios accidentes en La Plata

La Plata volvió a registrar una jornada marcada por los accidentes de tránsito. Uno de los siniestros ocurrió en la zona norte del partido, en Villa Elisa, donde un motociclista resultó herido tras un choque con un automóvil. En paralelo, otro accidente se produjo en la esquina de 7 y 32, uno de los cruces más transitados de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el primero de los hechos se registró en la intersección de calles 419 y 23, donde colisionaron un Renault Clio gris y una motocicleta Kawasaki negra.

De acuerdo con el parte oficial, el automóvil era conducido por un hombre de 36 años, mientras que la moto estaba al mando de Alan Patricio Ramírez, de 29.

Personal del Comando Patrulla La Plata Norte acudió al lugar tras un llamado por el siniestro vial y, al arribar, constató el choque entre ambos vehículos.

Minutos después llegó una ambulancia del SAME perteneciente a la Base Villa Elisa. Los médicos asistieron al motociclista herido y posteriormente lo trasladaron al Hospital San Roque de Gonnet para una mejor atención. Según indicaron las fuentes, el joven se encontraba consciente al momento del operativo.

En el lugar trabajó además personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el impacto.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI en turno.

Otro choque en 7 y 32

Por otra parte, durante la jornada también se produjo un accidente en la esquina de avenida 7 y 32, un punto de intenso tránsito vehicular en el ingreso a La Plata.

Del hecho se conocieron imágenes que muestran daños en los vehículos involucrados y complicaciones momentáneas en la circulación de la zona. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre el estado de las personas involucradas.

Ambos episodios volvieron a poner en foco la problemática de los accidentes de tránsito en distintos puntos de la capital bonaerense, especialmente en cruces de alta circulación vehicular.