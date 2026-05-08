Protesta en 11 y 57: el Foro en Defensa del Árbol exige frenar las podas severas en La Plata

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En las últimas horas, integrantes del Foro en Defensa del Árbol realizaron una protesta en la zona de 11 y 57, en La Plata, para reclamar políticas de preservación del arbolado urbano y denunciar podas que consideran perjudiciales para el patrimonio forestal de la ciudad.
Con carteles y pancartas, un grupo de vecinos y ambientalistas se concentró este jueves sobre la vereda para visibilizar el reclamo y exigir el cumplimiento de la normativa vigente vinculada a la protección de los árboles.
Bajo las consignas “Un árbol sin ramas no es un árbol” y “Los árboles pertenecen a la comunidad”, reclamaron también al municipio platense el cumplimiento de la ordenanza 9880 y de la Ley Provincial 12.276, vinculadas al cuidado del arbolado público.
La protesta se desarrolló de manera pacífica y contó con la participación de referentes ambientalistas y vecinos preocupados por el avance de podas severas y extracciones en distintos barrios platenses.
Cabe señalar que el Foro en Defensa del Árbol viene impulsando distintos reclamos relacionados con la conservación del patrimonio arbóreo de La Plata, una ciudad históricamente reconocida por su diseño urbano arbolado y sus corredores verdes.
De acuerdo a la organización se registraron hasta el momento cuatro casos concretos en el casco céntrico donde “abiertamente se incumplieron no solo la ley de arbolado público, sino también el fallo judicial” que se dictó en noviembre de 2024, el cual apuntaba específicamente a proteger los ejemplares de la ciudad.
Los episodios señalados por el Foro tuvieron lugar en las esquinas de avenida 7 y 63, en calle 12 entre 67 y 68, y en 53 y 10. Sin embargo, el caso que mayor impacto generó por su ubicación fue el registrado en la propia manzana del Palacio Municipal, donde, según indicaron, los históricos naranjos “han sido desfigurados por la poda”.
En ese sentido, los manifestantes sostienen que muchas intervenciones realizadas sobre ejemplares urbanos afectan la salud de los árboles y reducen los beneficios ambientales que aportan, como sombra, regulación térmica y absorción de dióxido de carbono. La actividad generó la atención de peatones y automovilistas que circulaban por una de las zonas más transitadas del centro platense.
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