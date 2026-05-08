De los hipopótamos de Vicuña a los duendes de Cormillot: las colecciones más extrañas de los famosos

En el mundo del espectáculo las rarezas suelen estar a la orden del día, pero algunas peculiaridades de los famosos suelen generar intriga y hasta descreimiento. Este es el caso de Benjamín Vicuña quien esta semana pasó por el programa de Mario Pergolini y reveló su fanatismo por los ¡hipopótamos! Y no solo eso, el actor chileno reconoció que llegó a coleccionarlos y se emocionó extremadamente cuando desde el ciclo terminaron por regalarle un peluche de este simpático animal.

“Qué espectacular. Me vuelvo loco”, dijo el galán tras recibir el regalo en cuestión y consultado por su fanatismo, contó que “se me murió la pasión por ellos cuando estuve en Sudáfrica y me enteré de que son peligrosísimos”.

“Llegué a tener cientos de peluches de hipopótamos. Tuve una novia que tenía un aire al hipopótamo, se parecía un poco”, lanzó, luego, aclarando que se trataba de una relación de su adolescencia. “Tenía un aire y me causaba ternura, por eso los empecé a coleccionar. Llegué a tener un imperio, yo creo que eran más de cien”, agregó.

Pese a que había logrado tener una gran colección, todo terminó de la peor manera. “Una novia se enteró de que los hipopótamos eran de la otra, así que hubo un exterminio total. Solo guardé tres, que los tienen mis hijos”, cerró.

Si bien este detalle en la intimidad del actor fue llamativo, no es el único que colecciona elementos un poco extraños. El Dr. Alberto Cormillot mostró en más de una ocasión su colección de gnomos de jardín, por ejemplo.

“Los enanos son un comité, donde cada uno tiene funciones. Hay uno que dice ‘bueno, hay que parar’”, relató el especialista, quien explicó que muchos de esos objetos (tiene 31 en total) cambian misteriosamente de lugar por las noches. Según contó Cormillot, los primeros enanos los compró cuando era muy chico, juntando monedas para regalárselos a su mamá.

Por otra parte, Fede Bal posee una extensa y costosa colección de Legos, valuada en torno a los 10.000 a 40.000 dólares. Los objetos que posee el actor, centrados principalmente en la saga Star Wars, también forman parte de kits exclusivos adquiridos durante sus viajes por el mundo y exhibidos en su “cuarto gamer” que en su momento se dijo que su ex, Sofía Aldrey, habría destrozado tras descubrir que le fue infiel.

Otro que posee colecciones extravagantes es el periodista Daniel Gómez Rinaldi. Después de admirar por años unos azulejos de su abuela, finalmente se hizo de estos preciados objetos de diversas partes del mundo: son 400 piezas, algunas francesas, españolas y alemanas. “En Argentina no hay bibliografía y sería muy interesante que podamos volver a ver y apreciar esos azulejos que a comienzo del 1900 adornaban los pasillos, las entradas de las casas, las fuentes y las cúpulas de una Argentina floreciente”, destacó años atrás sobre su fanatismo por este tipo de materiales decorativos.

Hollywood también se suma a la lista

Las colecciones de las celebridades van más allá del simple lujo; representan una ventana directa a sus obsesiones, infancias y personalidades ocultas. Lejos de los reflectores, muchas estrellas de Hollywood suelen acumular objetos que van desde lo nostálgico hasta lo perturbador.

Un claro ejemplo es Tom Hanks, quien colecciona máquinas de escribir portátiles. Para el actor, cada pulsación de tecla representa una conexión real con el pasado. En contraste, colecciones como la de Angelina Jolie, centrada en dagas y cuchillos antiguos, reflejan una fascinación por la historia y la artesanía detrás de las armas blancas.

Por otro lado, la nostalgia juega un papel crucial. Figuras como Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage y Quentin Tarantino gastan fortunas en figuras de acción de Star Wars, comics y juegos de mesa antiguos, buscando preservar la cultura pop de su juventud. Incluso existen pasiones que rozan lo extravagante, como la de Katy Perry y sus mechones de pelo ajeno, o Penélope Cruz con su inmensa cantidad de perchas.