Investigan un aberrante ataque en Berisso

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Una joven de 23 años radicó una denuncia penal por una situación de abuso que habría ocurrido hace varios días en un barrio de Berisso.
Según su declaración, el agresor, a quien conocía desde hace aproximadamente diez años, ingresó en su habitación de un segundo piso con una escalera. La chica se encontraba durmiendo.
De acuerdo con su relato, en medio de la sorpresa que le causó esa presencia dentro del dormitorio, directamente quedó en shock cuando sintió que la manoseaba por debajo de sus prendas y la besaba sin su consentimiento.
La denunciante confirmó que el agresor recién se retiró del lugar cuando escuchó que su hermano lo llamaba desde la vereda.
Posteriormente, al sentirse en riesgo de ser acusado, habría amenazado indirectamente con “hacer macumba” si se realizaba la denuncia.
Al parecer, la noche de los hechos ambos habían asistido a una fiesta junto a otros amigos. Pero los problemas se desataron cuando la joven decidió retirarse a su domicilio, donde se encontraba su hija de cuatro años.
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