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Policiales |Murió el ciclista embestido por un auto en City Bell

El tránsito, una tragedia sin freno en la Ciudad

El accidente había ocurrido el miércoles pasado en las calles 474 y 20. Se trató de la víctima fatal Nº 21 en el año por incidentes viales

El tránsito, una tragedia sin freno en la Ciudad

La escena del terrible accidente, hoy confirmada como fatal / web

8 de Mayo de 2026 | 03:23
Edición impresa

La investigación por un choque ocurrido en las últimas horas en City Bell entre un automóvil y una bicicleta, cambió de carátula luego de confirmarse la triste noticia del fallecimiento del ciclista, quien había resultado gravemente herido tras el impacto.

El hecho ocurrió en la zona de las calles 474 y 20, donde, por causas que se intentan establecer, colisionaron un Fiat Siena blanco y una bicicleta rodado 29.

La víctima fue identificada como Willy David Jemio Gutiérrez, de 75 años, jubilado y vecino de la localidad.

Según informaron fuentes policiales, el hombre había sido trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El conductor del automóvil involucrado en la tragedia, por la que quedó imputado, es un hombre de 41 años, electricista, domiciliado en City Bell.

Tras confirmarse el deceso, la causa fue recaratulada como “homicidio culposo” e interviene la UFI N°10 de La Plata.

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La Justicia dispuso el traslado del cuerpo para la correspondiente operación de autopsia y el avance de las diligencias de rigor para determinar cómo se produjo el siniestro vial.

Se trató de la muerte número 21 en accidentes de tránsito en la Región en lo que va de 2026.

Del total de víctimas fatales, 16 se desplazaban en moto.

En este contexto, la inseguridad vial continúa dejando una secuela alarmante de víctimas fatales y personas heridas en las calles y rutas de la región. Accidentes que muchas veces están vinculados a excesos de velocidad, maniobras imprudentes, falta de controles y deficiencias en la infraestructura urbana.

 

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