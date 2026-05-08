Paolo Rocca deja la conducción de Tenaris tras la tensión con Milei

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El empresario Paolo Rocca dejará su cargo como CEO de Tenaris, la empresa del Grupo Techint dedicada a la fabricación de tubos de acero para la industria petrolera, en medio de un contexto marcado por tensiones con el Gobierno nacional. La compañía confirmó que será reemplazado por Gabriel Podskubka, actual director de operaciones (COO), en un cambio relevante dentro de la conducción global de la firma.
El empresario continuará ocupando roles clave dentro del grupo, ya que seguirá como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, manteniendo influencia en las decisiones estratégicas.
La salida de Rocca de la dirección ejecutiva se da meses después de un fuerte cruce público con el presidente Javier Milei, en el marco de una licitación vinculada a la industria energética.
En ese proceso, una empresa internacional se impuso con una oferta más baja que la de Tenaris, lo que generó cuestionamientos desde el Gobierno hacia el grupo industrial.
El resultado de la licitación marcó un giro en el sector, ya que por primera vez en décadas un proveedor internacional logró imponerse sobre una firma nacional en un proyecto estratégico. Welspun, de origen indio, ganó la licitación con una propuesta de 203 millones de dólares para la provisión de 480 kilómetros de tuberías, monto que resultó un 25% más bajo que el presentado por Tenaris, la subsidiaria de Techint.
El conflicto escaló con declaraciones públicas del mandatario, quien criticó a empresarios del sector y abrió un debate sobre los costos y la competitividad de la industria local.
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En ese contexto, la decisión de Rocca marca el fin de una etapa al frente de Tenaris, una de las principales compañías del conglomerado Techint, con fuerte presencia global.
De todos modos, el empresario mantendrá un rol central dentro del grupo, lo que indica que el cambio responde a una reconfiguración interna más que a un alejamiento definitivo.
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