Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Reapareció Adorni

Evitó hablar de sus bienes y dijo que no renunciará

Evitó hablar de sus bienes y dijo que no renunciará
8 de Mayo de 2026 | 04:34
Edición impresa

Manuel Adorni reapareció públicamente en el canal de streaming Neura, donde evitó dar detalles sobre su crecimiento patrimonial para, según se excusó, “no obstruir” la investigación en curso. “No puedo porque cualquier cosa que diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia”, aseguró anoche el jefe de Gabinete al ser entrevistado por Alejandro Fantino, donde además dijo que no piensa renunciar y se despachó contra la prensa: “No me importa la carnicería mediática en la que me metieron”. Dijo además que él es “un pedazo de Milei” y que al “pegarle” a él “le están pegando al Presidente”.

Aclaró, no obstante, que “cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho”. También confirmó que hoy dará una conferencia de prensa.

Respecto a la declaración jurada que reclamó Patricia Bullrich, la minimizó y evitó confrontar con la senadora: “Pato es una fenómena. Espoileó algo que internamente todos sabíamos. ¿Cómo lo voy a tomar mal?”, dijo, y que la presentará “lo antes posible”, aunque no precisó cuándo.

Además, habló de “traición” al afirmar que un periodista -a quien no identificó- estuvo a punto de viajar con él a uno de los destinos por los que se lo investiga: “Esta persona estaba horrorizada por uno de mis viajes y había sacado los pasajes para irse conmigo. Eso es traición”, advirtió.

Sobre el respaldo de Javier Milei, valoró su apoyo “desde lo humano y desde lo espiritual” y que lo banca “porque sabe la verdad. (...) Es un ser maravilloso”.

En otro tramo de la entrevista insistió en que no piensa quedarse callado y hasta deslizó que podría escribir un libro sobre su situación: “No soy una persona vengativa, pero soy una persona que intenta ser justa. Con los que pasaron una línea, voy a actuar en consecuencia”, avisó.

LE PUEDE INTERESAR

En un sector del Gobierno no cayó bien el reclamo a Adorni de Bullrich

LE PUEDE INTERESAR

Karina Milei en San Juan, sin el jefe de Gabinete

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Muslera-Tiago, la dupla esencial que sostiene la ilusión de una gran Copa

Vélez-Gimnasia: casi un clásico de los ‘90

Expediciones polares, montañismo y suites de hasta U$S 25mil: las bondades del crucero del hantavirus

VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito

Polémica con Maxi López: una platense le hizo una demanda millonaria

Cruce Milei - Bullrich por la situación de Adorni

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio
+ Leidas

VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

VIDEO. El taxi también: ya sale 25% más viajar en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Reforma laboral La Corte rechazó el “per saltum”

El punto le dio aire para lo que se viene

Se aplazó el partido entre DIM-Flamengo: ¿se vienen severas sanciones?
Últimas noticias de Política y Economía

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Aliados del PRO y la UCR frenan el avance de casi 50 pliegos judiciales

Intendentes reclaman por un fondo para pagar el aguinaldo

Negó pagos a la empresa de su amigo, pero los registros dicen otra cosa
Deportes
El punto le dio aire para lo que se viene
VIDEO. “En el segundo tiempo pudimos reaccionar”
El Pincha le renovó a una pieza clave del plantel
La Reserva cayó y quedó al borde de la eliminación
Qué necesita Boca para llegar a octavos de final
Espectáculos
De los hipopótamos de Vicuña a los duendes de Cormillot: las colecciones más extrañas de los famosos
“Laberinto Borges”: viaje al corazón del caos
Attenborough cumple 100: el hombre que llevó la naturaleza al living
“Ojos extraños”: un misterio en medio del capitalismo de vigilancia
Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
Policiales
Pedido de información: un fiscal federal puso la lupa en el entramado de las fotomultas
El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia, al fuero correccional
Terror en Villa Elvira: robo, tiros y un herido
El tránsito, una tragedia sin freno en la Ciudad
Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes
Información General
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país
Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú
Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes
Los números de la suerte del viernes 8 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
El Gobierno respondió el pedido de la OMS tras el brote de hantavirus y confirmó su salida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla