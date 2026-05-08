Evitó hablar de sus bienes y dijo que no renunciará

Manuel Adorni reapareció públicamente en el canal de streaming Neura, donde evitó dar detalles sobre su crecimiento patrimonial para, según se excusó, “no obstruir” la investigación en curso. “No puedo porque cualquier cosa que diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia”, aseguró anoche el jefe de Gabinete al ser entrevistado por Alejandro Fantino, donde además dijo que no piensa renunciar y se despachó contra la prensa: “No me importa la carnicería mediática en la que me metieron”. Dijo además que él es “un pedazo de Milei” y que al “pegarle” a él “le están pegando al Presidente”.

Aclaró, no obstante, que “cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho”. También confirmó que hoy dará una conferencia de prensa.

Respecto a la declaración jurada que reclamó Patricia Bullrich, la minimizó y evitó confrontar con la senadora: “Pato es una fenómena. Espoileó algo que internamente todos sabíamos. ¿Cómo lo voy a tomar mal?”, dijo, y que la presentará “lo antes posible”, aunque no precisó cuándo.

Además, habló de “traición” al afirmar que un periodista -a quien no identificó- estuvo a punto de viajar con él a uno de los destinos por los que se lo investiga: “Esta persona estaba horrorizada por uno de mis viajes y había sacado los pasajes para irse conmigo. Eso es traición”, advirtió.

Sobre el respaldo de Javier Milei, valoró su apoyo “desde lo humano y desde lo espiritual” y que lo banca “porque sabe la verdad. (...) Es un ser maravilloso”.

En otro tramo de la entrevista insistió en que no piensa quedarse callado y hasta deslizó que podría escribir un libro sobre su situación: “No soy una persona vengativa, pero soy una persona que intenta ser justa. Con los que pasaron una línea, voy a actuar en consecuencia”, avisó.