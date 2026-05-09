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Gimnasia ganó y está 2-1 arriba en la serie

Gimnasia ganó y está 2-1 arriba en la serie
9 de Mayo de 2026 | 02:29
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En un Polideportivo colmado, Gimnasia derrotó 84-65 a Barrio Parque de Córdoba y de esta manera está 2-1 arriba en la serie de cuartos de final de la Liga Argentina. Mañana, a las 21:30 se estará jugando el cuarto punto que podría ser el último.

El partido fue siempre de Gimnasia, que sacó una diferencia de 13 puntos en el primer cuarto y la mantuvo hasta el final.

Un gran partido del equipo albiazul que volvió a mostrar que tiene un gran equipo, con mucho trabajo y que si bien sabe es difícil conseguir el ascenso a la Liga Nacional está soñando despierto y no quiere resignar su ilusión.

En el primer juego Barrio Parque se impuso 87-76, haciendo valer su localía. Pero a los dos días el Lobo dio el golpe y empató la serie al ganar un partidazo en tiempo suplementario por 101-93. En ese encuentro, a pesar de los 33 puntos de Gastón Bertona para los cordobeses, Gimnasia supo administrar mejor el cierre y recuperó la ventaja de localía.

 

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