Gimnasia ganó y está 2-1 arriba en la serie

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En un Polideportivo colmado, Gimnasia derrotó 84-65 a Barrio Parque de Córdoba y de esta manera está 2-1 arriba en la serie de cuartos de final de la Liga Argentina. Mañana, a las 21:30 se estará jugando el cuarto punto que podría ser el último.
El partido fue siempre de Gimnasia, que sacó una diferencia de 13 puntos en el primer cuarto y la mantuvo hasta el final.
Un gran partido del equipo albiazul que volvió a mostrar que tiene un gran equipo, con mucho trabajo y que si bien sabe es difícil conseguir el ascenso a la Liga Nacional está soñando despierto y no quiere resignar su ilusión.
En el primer juego Barrio Parque se impuso 87-76, haciendo valer su localía. Pero a los dos días el Lobo dio el golpe y empató la serie al ganar un partidazo en tiempo suplementario por 101-93. En ese encuentro, a pesar de los 33 puntos de Gastón Bertona para los cordobeses, Gimnasia supo administrar mejor el cierre y recuperó la ventaja de localía.
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