Victoria y noche para la historia en Ensenada

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Imputaron a Reidel por los gastos con tarjetas de una empresa estatal
Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense
Kicillof, en Córdoba, planteó ampliar su armado: “Vamos a hablar con todos”
VIDEO. Indultos, búsqueda de paz y el “país del odio”: la mirada de Ceferino Reato
ARCA acusa a Tapia y a Toviggino de evasión y asociación ilícita
Cortes de luz: esta vez, se quejaron vecinos de City Bell y Villa Castells
“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La noche del 8 de mayo de 2026 quedará en el recuerdo de todos los hinchas de Cambaceres, no solo por la victoria 2-1 sobre Mercedes, sino porque luego de 104 años de historia el Rojo jugó en el horario tarde-noche y estrenó el sistema lumínico. De tal modo, el conjunto de Ensenada podrá disputar en el futuro, partidos nocturnos.
De esta manera, Camba venció al Blanquinegro y alcanzó la tercera posición de la Zona A de la Primera C con 16 puntos, y quedó a tan solo 3 unidades del líder, Berazategui, seguido de Sacachispas con 17.
Todas las emociones se trasladaron al complemento luego de un primer tiempo sin goles, pero con un Rojo más propenso llegador a campo rival, en donde a su vez, tuvo dos chances claras de ponerse en ventaja.
En este sentido, Camba mantuvo la intensidad en el amanecer de la segunda mitad, y a los 4 minutos de juego Rodolfo Fernández capitalizó el primer gol del conjunto local. Sin embargo, algunos minutos después, Mercedes logró la igualdad tras un tanto en contra que fue contabilizado para el arquero Santiago Calvo. Pero sin quedarse atrás ni mucho menos, los dirigidos por Ortíz salieron a los tumbos para tomar la delantera una vez más, y a los 14´ Alan Meschini decretó el 2-1.
Con un final caliente y con 10 minutos adicionados, Cambaceres aguantó el resultado y se quedó con el triunfo 2-1 ante Mercedes. Y volvió a festejar luego de tres partidos.
Debido a las lluvias caídas durante toda la semana, sumadas a las de las últimas horas, y la forma en la que se encuentran los campos de juego de la Liga Amateur Platense, la mesa directa y el área deportiva dictaminaron suspender la actividad.
LE PUEDE INTERESAR
San Carlos quiere volver a sumar ante Talleres (RE)
LE PUEDE INTERESAR
Clima de “guerra” en Rosario
La acción comprendía las Mayores del masculino más las Infantiles de niños y niñas. Es por eso que solamente queda esperar a mañana para que se defina qué sucede con lo programado para el domingo en Mayores del femenino y Juveniles de varones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí