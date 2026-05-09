Victoria y noche para la historia en Ensenada

La noche del 8 de mayo de 2026 quedará en el recuerdo de todos los hinchas de Cambaceres, no solo por la victoria 2-1 sobre Mercedes, sino porque luego de 104 años de historia el Rojo jugó en el horario tarde-noche y estrenó el sistema lumínico. De tal modo, el conjunto de Ensenada podrá disputar en el futuro, partidos nocturnos.

De esta manera, Camba venció al Blanquinegro y alcanzó la tercera posición de la Zona A de la Primera C con 16 puntos, y quedó a tan solo 3 unidades del líder, Berazategui, seguido de Sacachispas con 17.

Todas las emociones se trasladaron al complemento luego de un primer tiempo sin goles, pero con un Rojo más propenso llegador a campo rival, en donde a su vez, tuvo dos chances claras de ponerse en ventaja.

En este sentido, Camba mantuvo la intensidad en el amanecer de la segunda mitad, y a los 4 minutos de juego Rodolfo Fernández capitalizó el primer gol del conjunto local. Sin embargo, algunos minutos después, Mercedes logró la igualdad tras un tanto en contra que fue contabilizado para el arquero Santiago Calvo. Pero sin quedarse atrás ni mucho menos, los dirigidos por Ortíz salieron a los tumbos para tomar la delantera una vez más, y a los 14´ Alan Meschini decretó el 2-1.

Con un final caliente y con 10 minutos adicionados, Cambaceres aguantó el resultado y se quedó con el triunfo 2-1 ante Mercedes. Y volvió a festejar luego de tres partidos.

actividad liguista suspendida

Debido a las lluvias caídas durante toda la semana, sumadas a las de las últimas horas, y la forma en la que se encuentran los campos de juego de la Liga Amateur Platense, la mesa directa y el área deportiva dictaminaron suspender la actividad.

La acción comprendía las Mayores del masculino más las Infantiles de niños y niñas. Es por eso que solamente queda esperar a mañana para que se defina qué sucede con lo programado para el domingo en Mayores del femenino y Juveniles de varones.