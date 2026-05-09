La Lepra mendocina sigue su sueño

Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe se enfrentarán esta noche desde las 21.30, en el Estadio Bautista Gargantini por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro será dirigido por Luis Lobo Medina, secundado en el VAR por Héctor Paletta y tendrá transmisión de ESPN Premium.

El equipo mendocino llega como el mejor de la fase regular y atraviesa el mejor momento de su historia reciente, primero en la Zona B con 34 puntos y con una campaña histórica en la Copa Libertadores : el último miércoles empató 1-1 frente a Fluminense de Brasil, alcanzó las diez unidades en el Grupo C y es el primer equipo clasificado a los octavos de final del certamen continental.

Por su parte, Unión logró clasificarse a los playoffs por la ventana. El equipo de Leonardo Madelón cerró la fase regular con cuatro partidos sin triunfos: perdió 2-1 ante Estudiantes y 3-2 frente a Newell’s, además de empatar 2-2 con Vélez y 1-1 contra Talleres.

Los Equipos

Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Florentín; M. Fernández, Sartori, Villa; Arce. DT: Alfredo Berti.

Unión: Mansilla; Vargas, M. Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; J. Palacios, Profini, M. Pittón, B. Cuello; Tarragona, Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 21.30

Estadio: Bautista Gargantini